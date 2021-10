Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 4 al 9 ottobre 2021

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 4 a sabato 9 ottobre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 4 a sabato 9 ottobre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Spettacoli gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Nel Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli per tutti i sabati di Ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle 18.00 si terranno dei simpatici spettacoli gratuiti per bambini organizzati dall’associazione MusiCapodimonte. Si potrà così assistere all’evento “Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali“, uno spettacolo liberamente tratto da ‘Lu cunto de li cunti’ di Giambattista Basile che è gratuito e consigliato per i bambini dai 4 ai 12 anni. L’evento sarà a cura di MusiCapodimonte ed è gratuito con prenotazione obbligatoria. Spettacoli per bambini a Capodimonte

Visite gratuite al Museo Anatomico dell’Università

Si potrà visitare gratuitamente il grande Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che è una delle più importanti ed antiche istituzioni scientifiche del settore. Si trova nel centro storico di Napoli ed è aperto durante la settimana il Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 10:00 – 14:00 il Mercoledì 10:00 – 16:00. Le visite sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria. Museo Anatomico dell’Università di Napoli

Il Senso del Sacro: mostra gratuita al Maschio Angioino

Una mostra speciale e gratuita che si terrà fino al 17 ottobre 2021 nell’ambito delle manifestazioni per le celebrazioni del Santo Patrono, promosse dalla Diocesi di Napoli e dal Comune di Napoli al Maschio Angioino. Per questa quarta edizione la Mostra d’Arte Contemporanea ”Il Senso del Sacro – L’infinito nel frammento” propone opere di più di 50 artisti, Il Senso del Sacro

Aperture serali a 2 euro il venerdì al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Ritornano fino a inizio dicembre le aperture serali di venerdì a soli 2 euro del grande museo di Capodimonte a Napoli per ammirare di sera le grandi collezioni e le belle mostre che ci propongono dalle ore 19.30. Oltre alle grandi collezioni visitabili anche le mostre in corso ed in particolare Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 10 ottobre 2021), Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista (fino al 24 ottobre 2021), Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 24 ottobre 2021), Diego Cibelli. L’arte del Danzare assieme (fino al 17 ottobre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (17 ottobre 2021). Prossima apertura venerdì 8 ottobre. Aperture serali a 2 euro a Capodimonte

