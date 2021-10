Domenica di Carta: eventi e visite gratuite nelle Biblioteche e negli Archivi di Stato

Domenica straordinaria con tanti luoghi della cultura aperti in via eccezionale come la biblioteca dei Girolomini, la biblioteca Universitaria e la Biblioteca Nazionale a Napoli ma anche tanti altri posti in tutta la Campania

Anche quest’anno il 10 ottobre 2021 ci sarà l’evento “Domenica di Carta“, l’iniziativa promossa dal Ministero della cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato.

Anche a Napoli e in Campania domenica 10 ottobre 2021 saranno aperti questi straordinari luoghi di cultura, alcuni in via del tutto eccezionale come il Complesso dei Girolamini e la sua bellissima biblioteca chiusi per lavori.

I luoghi aperti e gli eventi già noti a Napoli e in Campania

In tutta la Campania le adesioni all’iniziativa sono in aumento: al momento note le seguenti iniziative a Napoli e in Campania ma ne troverete probabilmente altre nei prossimi giorni sul sito ufficiale.

A Napoli aperti gratuitamente, oltre al Complesso dei Girolamini anche la bellissima Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III che si trova a Palazzo Reale ma anche la Biblioteca Universitaria di Napoli che propone visite guidate alla biblioteca e ai tesori danteschi.

In Campania aperti al pubblico Archivio di Stato di Avellino con eventi dal titolo “Donne: storie d’amore, di traguardi e di violenze”, la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montevergine che propone “Una domenica con Dante” e l’Archivio di Stato di Salerno che propone “Le donne nel Novecento salernitano”.

Per accogliere in sicurezza il pubblico, l’ingresso (gratuito) è consentito esclusivamente a coloro che possono esibire il Green Pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina.

Alcuni degli eventi già programmati a Napoli e in Campania

I principali eventi noti al momenti sono:

