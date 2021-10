Concertosa 2021: Orchestre giovanili di Napoli alla Certosa e Museo di San Martino

Tre straordinari appuntamenti nella bella Certosa di San Martino con le eccezionali orchestre giovanili napoletane quali Scalzabanda, Maestri di Strada, Sanitansamble e la Piccola Orchestra di Forcella. Ritorna CONCertosa

Dopo un periodo di fermo ritorna a Napoli la rassegna CONCertosa con tre straordinari appuntamenti nei giorni 3 – 9 – 17 ottobre 2021, ore 10.30 con le eccezionali orchestre giovanili napoletane. Belle esibizioni negli scorsi anni nei magnifici spazi della Certosa di brave orchestre formate da giovani e giovanissimi provenienti dai quartieri di confine e di periferia di Napoli, che attraverso il fare musica insieme, offrono ai ragazzi opportunità di emancipazione e di integrazione sociale.

Per CONCertosa 2021 tre appuntamenti da non perdere nei giorni 3, 9 e il 17 ottobre 2021, che avranno come protagonisti Scalzabanda, Maestri di Strada e Sanitansamble con la Piccola Orchestra di Forcella. I concerti sono compresi nel prezzo d’ingresso (6 euro) al Museo di San Martino ma necessitano di prenotazione.

Concerti da non perdere delle bande musicali giovanili di Napoli

Molto bello e partecipativo il primo concerto OPEN UP! della Scalzabanda.che è la banda musicale delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini, del quartiere di Montesanto di Napoli. Attualmente coinvolge circa 100 giovani e giovanissimi musicisti, a partire dai 5 anni, con l’obiettivo principale di realizzare un percorso d’integrazione sociale attraverso la pratica musicale collettiva.

Sabato 9 ottobre, alle ore 10.30, nel Refettorio del Museo di San Martino ci sarà la proiezione del docufilm “SIc Est”, scritto da Filomena Carillo e Flavio Ricci, con la regia di Flavio Ricci. Che racconta il complesso percorso di crescita e trasformazione di tredici ragazzi della periferia Est di Napoli legato alle attività artistiche che l’Associazione Maestri di Strada Onlus..

Domenica 17 ottobre, alle ore 10.30 gran concerto finale, nel Chiostro dei Procuratori con la Sanitansamle e la Piccola Orchestra di Forcella con il concerto “Forcella e Sanità, i cittadini del domani si formano con la musica”. Grazie a Sanitansamble, che oggi conta più di 100 piccoli musicisti, a settembre 2019 è nata la Piccola Orchestra di Forcella che ora coinvolge oltre 40 bambini provenienti dal quartiere Forcella, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Come partecipare a Concertosa

La partecipazione agli eventi è compresa nel biglietto di ingresso al museo (ordinario 6€, ridotto 18-25 anni 2€, gratuito fino a 18 anni) e con prenotazione obbligatoria a: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it.

I biglietti sono acquistabili sia in sede sia online su Coopculture

Maggiori informazioni – Certosa e Museo di San Martino Largo San Martino, 5 – Napoli +39 081 2294503, drm-cam.sanmartino@beniculturali.it

Foto Facebook Certosa di San Martino