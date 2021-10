Festa della Birra 2021 all’Edenlandia a Napoli

Quattro giorni dedicati alla birra all’Edenlandia con una Festa della Birra che si svolgerà su due weekend con ingresso gratuito al parco dei divertimenti, giostre a 2 o 3 euro e atmosfere dell’Oktoberfest

Festa della Birra per due weekend a Napoli nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8, e poi giovedì 14 e venerdì 15 Ottobre 2021 all’Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli che offre l’ingresso gratuito: una bella Festa della Birra con le atmosfere dell’Oktoberfest che si trasferiscono a Fuorigrotta. L’ingresso la Parco dei divertimenti è sempre gratuito e le giostre sono disponibili ad un prezzo di 2 o 3 euro.

Festa della Birra con le atmosfere dell’Oktoberfest all’Edenlandia

Nei 4 giorni di festa si potrà bere e divertirsi nel ristorante Cusamè e dal gustossimo Pios pollo allo spiedo e ci saranno sempre fiumi di birra a volontà e tanto divertimento con birra che arriva direttamente da Monaco di Baviera, la Paulaner. la bionda da bere per eccellenza. Per la Festa della Birra all’Edenlandia che si terrà Il 7 e l’8, 14 e 15 Ottobre 2021 ci saranno anche due menù particolari

Menu: Pizza+Birra Paulaner 11€ (pizza a scelta tra margherita o semplice)

Menu: 1/2 Pollo allo spiedo con patate (o box di pollo fritto) e Birra Paulaner 11€ (o potete scegliere solo Birra 5€).

A Edenlandia, a Napoli, si entra gratis e le giostre costano tra i 2 e i tre euro

Edenlandia fa parte della storia della città di Napoli perché fu costruita nel 1965 e all’epoca era il primo parco giochi in Italia e uno tra i primi parchi a tema in Europa. In questo periodo Edenlandia è aperta tutti i giorni con i nuovi orari che sono dal Lunedì-Venerdì: dalle 16:00 alle 22:00 mentre il Sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 00:30.

A Edenlandia l’ingresso al parco è gratis come anche gli spettacoli, e poi ci sono tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro con solo i kart a 5 €.

