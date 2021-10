Napoli Jazz Fest 2021: Live Concert al Vomero

Quattro concerti dal vivo di ottimo livello e da non perdere: inizia a Napoli, al Vomero, il Napoli Jazz Fest 2021 e ci propone ad ottobre 2021 quattro ottimi concerti nel grande teatro Salvo D’Acquisto vicino a Piazza Vanvitelli.

Ritorna in città ad ottobre il Napoli Jazz Fest 2021 dopo i successi di questa estate all’aperto, sempre al Vomero, con in particolare quello di metà agosto che ha visto, per la prima volta insieme sul palco, la straordinaria voce di Chiara Civello e il pianoforte di Rita Marcotulli in uno spettacolo eccezionale.

E per questa edizione autunnale il Napoli Jazz Fest 2021 ci propone ben 4 eccezionali concerti ad ottobre, con grandi gruppi e musicisti di pregio, nella grande struttura del Vomero dell’Auditoriun Salvo d’Acquisto di Via Morghen 58 a due passi da Piazza Vanvitelli, sempre ad un prezzo contenuto.

Napoli Jazz Fest 2021 – programma di Ottobre

Sabato 2 Ottobre 2021 ore 21.00 – FLAVIO BOLTRO & ELIO COPPOLA 4et – Flavio Boltro tromba | Elio Coppola batteria |Antonio Caps piano | Antonio Napolitano c/basso – Posto unico non numerato

Sabato 9 Ottobre 2021 ore 21.00 – PASQUALE INNARELLA GO_DEX 4et – Pasquale Innarella sax | Paolo Cintio pianoforte |Leonardo De Rose c/basso | Giampiero Silvestri batteria – Posto unico non numerato

Sabato 16 Ottobre Ore 21.00 – MICHELE DI TORO piano solo – Posto unico non numerato

Sabato 30 Ottobre Ore 21.00 – STEFANIA TALLINI piano solo – Posto unico non numerato

Napoli Jazz Club: prezzi, orari e date

Dove: Auditoriun Salvo d’Acquisto di Via Morghen 58

Quando: 2,9, 16 e 30 ottobre 2021 ore 21:00

Prezzi: 15,00€ + prevendita

15,00€ + prevendita Biglietti: Go2

Go2 Green pass obbligatorio

Maggiori informazioni: Pagina Facebook – 081.5568054 –081.7611221 – 081.5564726 – 081.5456196

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata