Sergio Cammariere in Trio in concerto al Teatro Mediterraneo di Napoli

Concerto da non perdere a Napoli per Sergio Cammariere con i suoi brani più famosi e amati ma anche con le nuove canzoni e quelle presentate nel suo ultimo disco dal titolo “La Fine di tutti i guai”.

Venerdi 12 Novembre 2021 alle ore 21,30 ci sarà un concerto da non perdere di Sergio Cammariere che sarà dal vivo in Trio al Teatro Mediterraneo nella Mostra D’Oltremare di Napoli, con ingresso da Viale Kennedy.

Un bel concerto da non perdere che ci presenta i suoi brani più famosi e amati ma in cui troveranno spazio anche le nuove canzoni che sono frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione e poi anche i brani proposti nel suo ultimo disco dal titolo “La Fine di tutti i guai”.

Al Teatro Mediterraneo di Napoli Sergio Cammariere sarà la voce e il piano di un trio composto assieme a Amedeo Ariano alla batteria e Luca Bulgarelli al Contrabbasso.

Tanta buona musica tra poesia, atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini

Un concerto da non perdere che propone anche i grandi successi di Cammariere con nuovi arrangiamenti come nel caso di “Tempo perduto”, “Via da questo mare” e “Tutto quello che un uomo”.

Non mancheranno brani dalla suggestione melodica forte di Sergio Cammariere come “Dalla pace del mare lontano”, “L’amore non si spiega” o l’autoironica “Cantautore piccolino”. Non mancheranno poi brani e tributi ai grandi cantautori che lo hanno da sempre ispirato.

Coloro che sono in possesso dei biglietti per il concerto di Cammariere del 16 Aprile 2020 al Teatro Acacia, poi rinviato, potranno accedere al concerto.

Sergio Cammariere in concerto: prezzi, orari e date

Quando: Venerdi 12 Novembre 2021 alle ore 21,30

Teatro Mediterraneo nella Mostra D’Oltremare di Napoli, con ingresso da Viale Kennedy. Prezzo biglietto: Poltronissima numerata €. 37.00 + prev.- Poltrona Gold numerata €. 32.00 + prev.- poltrona numerata €. 28.00 + prev. – Acquista i biglietti su TicketOne

