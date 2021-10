Open House Napoli 2021: visite guidate gratuite in 130 straordinari luoghi a Napoli

Due giorni di visite gratuite in ben 130 straordinari luoghi, accompagnati da esperti, per scoprire posti non accessibili a tutti. Quest’anno tra i luoghi anche la sede dell’Università “Suor Orsola Benincasa” nella cittadella monastica del XVI secolo, il Laboratorio di Restauro di Palazzo Reale, il famoso Palazzo Pacanowski a Monte di Dio, l’Archivio di Stato e tanti altri luoghi straordinari di Napoli

Il 9 e 10 ottobre 2021 ritorna, per la terza edizione, Open House Napoli 2021 il grande festival globale dell’architettura e del design, completamente gratuito, che in un unico weekend permetterà di visitare tantissimi luoghi straordinari.

Per questa edizione napoletana ci saranno quest’anno ben 130 luoghi eccezionale della città da visitare con un’aggiunta, rispetto alle edizioni precedenti di oltre 40 nuovi siti da scoprire, con eventi e percorsi urbani per esplorare assieme a specialisti la città.

Tutte le visite guidate gratuite che saranno infatti condotte da architetti, ingegneri, studenti e tanti altri specialisti per conoscere e scoprire la nostra straordinaria città.

Open House 2021 è oramai un festival nazionale

Open House è oramai un festival nazionale che propone visite in tutta Italia a circa settecento fra dimore private, edifici storici, luoghi pubblici ed itinerari urbani per farci scoprire la bellezza che si cela dietro i loro battenti.

Quest’anno è iniziato a Torino il 18 e 19 settembre 2021 e poi Milano nei giorni del 25 e 26 settembre e a Roma tra il 2 e 3 ottobre. A Napoli si chiuderà la manifestazione nella due giorni del 9 e 10 ottobre 2021 con tantissimi luoghi straordinari da scoprire. E non mancheranno anche i laboratori e gli incontri dedicati ai più piccoli con uno speciale programma di Open House KidS.

Il programma di Open House Napoli 2021

Due giorni di visite gratuite straordinarie a Napoli a ben 130 luoghi nei giorni 9 e 10 ottobre 2021 con tantissimi luoghi straordinari da scoprire. Partecipare ad Open House Napoli 2021 è semplicissimo: basta registrarsi sul sito ufficiale, scegliere dove andare e iniziare a prenotarsi a partire dal 2 ottobre.

Disponibile un ottimo sistema di prenotazione, che presenta una scheda per ognuno dei 130 luoghi, indicando con chiarezza anche i giorni possibili di visita, la municipalità, i luoghi vicini in modo da fare un percorso (my tour) e tutte le condizioni necessarie per la visita (GreenPass, ingresso su prenotazione, ecc..). Per prenotare bisogna poi registrarsi su sito ufficiale.

Vi consigliamo di effettuare le prenotazioni dal Pc ricordando che:

è necessario prima registrarsi sul sito openhousenapoli.org

se non lo avete già fatto; scegliete le vostre visite preferite e prenotate, salvo esaurimento posti

si può aggiungere un accompagnatore adulto alla prenotazione e portare alle visite fino a due bimbi sotto i 12 anni

per i luoghi con ingresso per ordine di arrivo non serve la prenotazione, basterà la registrazione al sito

