Mostra dei Gigli in miniatura a Barra: in attesa del ritorno della storica festa

La storica e grande festa dei Gigli di Barra anche quest’anno purtroppo non si potrà tenere ma, nel quartiere di Barra a Napoli, la tradizione rivive con una mostra gratuita con ricostruzioni di gigli in miniatura e storiche foto della festa

Dal 25 settembre al 10 ottobre 2021 nella storica chiesa S.S. Annunziata, nel cuore del centro storico del quartiere di Barra, in Corso Sirena n°265, si potrà vedere liberamente la dodicesima edizione, della Mostra dei gigli in miniatura. La mostra segue la tradizione bicentenaria della grande festa dei gigli di Barra che anche quest’anno, purtroppo, non si potrà tenere ma che rivive in questo periodo nella piccola Chiesa dell’Annunziata, luogo di culto più antico del quartiere di Barra.

La storica festa dei Gigli di Barra animava tutto il quartiere napoletano con la bella parata di questi grandi e maestosi obelischi di legno di oltre 25 quintali che sfilavano per le strade del quartiere in festa.

La Mostra dei Gigli in miniatura nella chiesa S.S. Annunziata

Ma a Barra assieme alla festa dei Gigli c’è anche questo appuntamento da non perdere curato dall’associazione Passione Infinita, che da 12 anni propone a settembre la Mostra dei Gigli in miniatura nella storica chiesa S.S. Annunziata.

E quest’anno la mostra arriva assieme alla 5^ esposizione fotografica sui Gigli organizzata dall’associazione SavioGroup,. Due eventi assieme per far rivivere la passione e il fascino della ormai bicentenaria, festa dei gigli di Barra. Nel quartiere di Barra queste due mostre da non perdere che riproporranno modelli in miniatura e foto d’epoca di questi straordinari Gigli di Barra, in attesa di tornare tutti quanti assieme a festeggiare e a far rivivere la tradizione e la bellezza della straordinaria Festa. Oltre alle opere in miniatura che sono dei veri capolavori di modellismo, si potranno ammirare opere pittoriche del maestro barrese Iuppariello dei primi del 900 e opere in cartapesta del maestro Leopoldo Santaniello di Nola oltre a parti dei rivestimenti dei Gigli.

La Mostra dei Gigli in miniatura potrà essere visitata liberamente nella Chiesa dell’Annunziata a Corso Sirena 265 a Barra, Napoli in piena sicurezza, rispettando tutte le normative, con obbligo di mascherina, misurazione di temperatura ed obbligo di GreenPass il sabato e la domenica fino al 10 ottobre 2021 dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20.

Consigliamo in particolare la visita Domenica 3 ottobre perché di mattina sarà presente il gruppo dei rievocatori d’epoca, che accompagneranno i visitatori alla scoperta della chiesa e delle opere in mostra.

Se andate a vedere la mostra a Barra vi consigliamo anche di vedere anche i 5 bellissimi e straordinari murales del Rione dei Sogni

Maggiori informazioni – Mostra dei Gigli in miniatura

Foto Facebook Gigli in Miniatura ©

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata