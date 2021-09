Giochi a Regola d’arte: visite per bambini curiosi tra i musei più belli di Napoli

Tante visite gioco per bambini si svolgeranno in alcuni dei musei più belli di Napoli. Appuntamenti ludico culturali che porteranno i bambini tra le bellezze e le grandi storie di Napoli facendoli divertire e appassionare al mondo dell’arte attraverso il gioco

Ritorna Giochi a Regola d’arte l’evento che propone una serie di appuntamenti ludico culturali, per bambini dai 7 ai 12 anni, destinati a far conoscere ai più piccoli, l’incredibile patrimonio della loro città, in modo dinamico e divertente. Tanti eventi, organizzati da Wander Italy for Kids, presso i più famosi e importanti monumenti di Napoli in cui i bambini verranno coinvolti in cacce al tesoro, enigmi da superare e attività creative, per avvicinarli al mondo dell’arte attraverso il gioco.

Tanti eventi per bambini nei musei più belli di Napoli

A Castel Sant’Elmo i bambini potranno scoprire i panorami mozzafiato e le opere di arte moderna con l’iniziativa Disegno a Castello, dove faranno una caccia al tesoro in chiave artistica, realizzeranno la loro opera d’arte, come facevano i paesaggisti del passato mentre nella Certosa di San Martino potranno percorrere, attraverso prove e tappe giocose, il Labirinto d’Arte tra chiostri, affreschi, opere d’arte e presepi.

Nella pinacoteca di Capodimonte i piccoli partecipanti potranno trasformarsi in Art Detective alla ricerca di dettagli nascosti dove i bambini, attraverso indizi e particolari da svelare, dovranno risalire all’identità degli artisti e dei personaggi ritratti nei dipinti. E poi sempre alla Reggia di Capodimonte, ma anche nel palazzo della villa Floridiana saranno coinvolti negli appuntamenti Alla Corte di Spagna ed in Intrighi tra duchi e duchesse dove diventeranno i protagonisti di storie ed aneddoti legati ai Borbone attraverso scenette che dovranno interpretare in chiave ironica.

Non mancheranno eventi a Villa Pignatelli con i Giochi in Carrozza in cui i bambini scopriranno come viveva la raffinata nobiltà napoletana e troveranno una delle collezioni di carrozze più importanti al mondo ed a Palazzo Reale dove si terrà un’altra avvincente Caccia al tesoro attraverso prove ed indovinelli, attraverso i quali i bambini scopriranno gli incredibili tesori del Palazzo.

Quattro speciali appuntamenti al MANN, lo straordinario Museo Archeologico Nazionale

Ben quattro appuntamenti permetteranno poi ai bambini di conoscere uno dei Musei Archeologici più importanti al mondo, il Museo Archeologico Nazionale con ‘Un giorno da Gladiatori’ dedicato alla mostra temporanea sui gladiatori, ‘Fumetti di Pietra’, per scoprire le mastodontiche opere della Collezione Farnese, ‘Enigmi tra mummie e faraoni’ nella sezione Egizia, la terza più importante al mondo e ‘Favole dipinte’ nella sezione degli affreschi provenienti dai siti vesuviani seppelliti dall’eruzione.

Non mancheranno ancora tanti altri appuntamenti ad Halloween e Natale con tanti eventi per tutti i gusti e sarà anche possibile organizzare visite private per la propria classe o per festeggiare un compleanno.

Giochi a Regola d’arte: gli appuntamenti di Ottobre 2021

A Castel Sant’Elmo – Disegno a Castello – Domenica 3 ottobre 2021 – ore 11

– Domenica 3 ottobre 2021 – ore 11 Certosa di San Martino – ‘Labirinto d’Arte’ – Sabato 9 ottobre 2021 – ore 16,30

– Sabato 9 ottobre 2021 – ore 16,30 Museo di Capodimonte – ‘Art Detective alla ricerca di dettagli nascosti’ – sabato 16 ottobre 2021 – ore 16,30

– sabato 16 ottobre 2021 – ore 16,30 Villa Pignatelli – “Giochi in Carrozza’ – Domenica 17 ottobre 2021 – ore 11

Domenica 17 ottobre 2021 – ore 11 Museo Archeologico Nazionale – ‘Un giorno da Gladiatori’- Sabato 23 ottobre 2021 – ore 16,30

Sabato 23 ottobre 2021 – ore 16,30 Villa Floridiana – “Intrighi tra duchi e Duchesse “- Domenica 24 ottobre 2021 – ore 11

Giochi a Regola d’arte: gli appuntamenti di Halloween 2021

Halloween tra mummie e faraoni al MANN: Venerdì 15 Ottobre alle 16:30 – Venerdì 29 Ottobre alle 16:30 – Sabato 30 Ottobre alle 16:30

Venerdì 15 Ottobre alle 16:30 – Venerdì 29 Ottobre alle 16:30 – Sabato 30 Ottobre alle 16:30 Streghette e vampiri alla corte di Spagna al Museo di Capodimonte – Sabato 30 Ottobre alle 11:00

Sabato 30 Ottobre alle 11:00 Streghette e vampiri in Villa Floridiana – Domenica 31 Ottobre alle 11:00

Come partecipare agli eventi

Ogni evento dura circa 2 ore e il costo di ogni visita è di € 10 a bambino;

Per info e prenotazioni: WhatsApp 331 732 5072.

Per eventi privati: 3394776080

Disponibilità limitate a causa del contingentamento degli ingressi.

È consigliato prenotarsi quanto prima.

Prossime date di Giochi a Regola d’arte

Ci saranno tantissime altre date a novembre e dicembre 2021, anche in occasione del Natale. Per conoscere tutte le prossime iniziative vai sulla pagina Facebook o scrivi al numero 331 732 5072.

