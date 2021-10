Sorrento Gnocchi Day: la festa degli gnocchi a Sorrento e nel mondo

Era partito come un giorno di festa per salutare la ripresa del turismo e il ritorno dei turisti ma l’iniziativa si è diffusa e ora dal giorno 7 al 10 ottobre 2021, tantissimi ristoranti a Sorrento e in costiera, ma anche in tutt’Italia e nel mondo proporranno, contemporaneamente, versioni tradizionali e innovative degli gnocchi alla sorrentina per il Sorrento Gnocchi Day

Una grande festa dal 7 al 10 ottobre 2021 a Sorrento ma anche nel resto del mondo, per celebrare gli gnocchi che sono un pò il piatto tipico della bellissima città di Sorrento ma che nel tempo sono diventati un’icona dell’Italian cooking style.

L’idea è partita da Sorrento ed era quella di festeggiare questo piatto tipico e la ripartenza del turismo con un “Sorrento Gnocchi Day” solo il 7 ottobre 2021. Ma l’idea è piaciuta e finora tantissimi di ristoranti in Italia e all’estero, parteciperanno e il periodo è stato allungato.

Dal giorno 7 al 10 ottobre 2021, tanti ristoranti in costiera e ovunque proporranno, contemporaneamente, versioni tradizionali e innovative degli gnocchi alla sorrentina. Una pietanza amata da grandi e piccini. Al momento hanno aderito tantissimi ristoranti a Sorrento e in costiera ma l’iniziativa si è diffusa nel resto d’Italia e nel mondo e le adesioni aumentano di giorno in giorno.

“Sorrento Gnocchi Day” sta diventando una grande festa

A Sorrento giovedì 7 ottobre 2021 la Terrazza delle Sirene presso il Circolo dei Forestieri di Sorrento ospiterà le proposte dagli chef nella presentazione stampa e poi durante la kermesse le scuole di cucina della penisola sorrentina proporranno lezioni ad hoc per insegnare a realizzare la versione tradizionale degli gnocchi.

Ma i ristoranti che aderiscono al “SorrentoGnocchiDay” sono tantissimi ed aumentano sempre e sulla pagina ufficiale ne troverete tanti che sia a Sorrento, che nel resto d’Italia e del mondo dal 7 al 10 ottobre 2021 proporranno la loro versione degli gnocchi alla sorrentina.

In tanti aderiranno al Sorrento Gnocchi Day

Il tutto è partito con un passaparola in Costiera e grazie allo chef Peppe Aversa, del ristorante stellato “Il Buco” di Sorrento l’iniziativa si è allargata a tanti ristoranti a Sorrento, in costiera e poi in tutt’Italia ed anche all’estero.

E dal 7 al 10 Ottobre 2021 si potranno provare versioni tradizionali e innovative dei famosi gnocchi alla sorrentina in tanti ristoranti a Sorrento e nelle vicinanze ma anche, giusto per citarne qualcuno, da Il Parrucchiano” di Sorrento, al ristorante “Antico Francischiello” di Massa Lubrense, al ristorante “Terrazza Vittoria” dell’Hotel Continental, quello delle “Le Terrasse Royal” a Sorrento, da Alfonso ed Ernesto Iaccarino del bistellato “Don Alfonso 1890” di Sant’Agata sui due Golfi, il “Don Geppi” di Sant’Agnello, Lino Scarallo di “Palazzo Petrucci” di Napoli, l'”Antica Osteria di Nonna Rosa” di Vico Equense, il ristorante “Aria” di Napoli, il bistellato “Danì Maison” di Ischia, il “Li Galli” dell’hotel Villa Franca di Positano e poi tanti altri da Dubai a Hong Kong fino a Beijing in Cina.

Maggiori informazioni sui ristoranti aderenti e sulle varie iniziative sulla pagina ufficiale del Sorrento Gnocchi Day.

