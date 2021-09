Incontri di Vini e di Sapori campani: le eccellenze enogastronomiche della Campania a Sorrento

Ph Salvatore De Stefano - Facebook Fondazione Sorrento

In tutti i weekend di settembre troveremo a Villa Fiorentino a Sorrento le eccellenze enogastronomiche della Campania con degustazioni guidate, esposizione e vendita di prodotti tipici campani, mostre artistiche, proiezioni di film, presentazioni di libri e spettacoli musicali

Dal 10 settembre al 2 ottobre 2021, ogni venerdì e sabato, le eccellenze enogastronomiche della Campania saranno a Sorrento nella bellissima Villa Fiorentino per la XII edizione di “Incontri di Vini e di Sapori campani”.

Un evento, organizzato dall’Associazione Cryteria Project, che ci proporrà nei weekend una bella esposizione e vendita di prodotti tipici campani, con vari percorsi del gusto e poi workshops, degustazioni guidate, momenti di approfondimento e di intrattenimento. Non mancheranno, nei weekend sorrentini, mostre artistiche, proiezioni di film, presentazioni di libri e spettacoli musicali, sempre per contribuire ad una maggior conoscenza delle eccellenze enogastronomiche della Campania.

Le eccellenze enogastronomiche della Campania a Villa Fiorentino

Nelle giornate di venerdì e sabato, in particolare nei giorni 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 settembre e 1 e 2 ottobre 2021 nel parco e l’agrumeto della storica villa Fiorentino ci saranno i migliori produttori delle eccellenze enogastronomiche della Campania assieme a distributori ed enti di promozione per contribuire tutti assieme allo sviluppo di un turismo del vino e delle tipicità campane.

Naturalmente tra i prodotti d’eccellenza della Campania troveremo anche il limone ovale IGP, il provolone del monaco e poi gli straordinari vini di Taurasi e i salumi e i pecorini irpini per assaggiare ricchi taglieri. Non mancheranno i prodotti dell’area vesuviana come i vini rossi del Vesuvio, il pomodorino del piennolo, i sottolio, la pasta di Gragnano e tanto altro.

Anche quest’anno a “Incontri di Vini e di Sapori campani” oltre all’esposizione e all’assaggio di prodotti tipici ci saranno anche attività laboratoriali, come le masterclass sui vini campani, come quella di venerdì 24 settembre per i bianchi e sabato 2 ottobre per i rossi. Non mancheranno ogni sera momenti di intrattenimento e spettacoli musicali. Tutte le iniziative prevedono il rispetto delle normative per l’emergenza in corso.

