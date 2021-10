Tennis Napoli Cup: torna sul lungomare di Napoli il grande Tennis Internazionale

© mobina rb

Tanti giorni di incontri gratuiti per l’evento internazionale che si terrà al Tennis Club Napoli sul lungomare con 2 grandi campioni e tanti eventi collaterali: l’evento sarà gratuito 6 giorni su 8

Dal 3 al 10 ottobre 2021 il Tennis Club Napoli ospiterà la Tennis Napoli Cup, un torneo internazionale inserito nel calendario del Challenger Atp Tour, che assegnerà punti per il mondiale e con un montepremi di 50.000 euro. Un grande evento di livello mondiale che torna a Napoli dopo cinque anni di assenza, e sarà di sicuro un trampolino di lancio per i tanti bravi tennisti italiani che oramai sono pronti a raggiungere le vette più alte del tennis internazionale.

Ben otto giorni di emozionanti gare sui campi del Tennis Club Napoli sul lungomare di Napoli che saranno gratuite fino a venerdì 8 ottobre 2021 e poi, per i due giorni di finali, il 9 e il 10 ottobre 2021 si pagherà solo 10 euro.

Tennis Napoli Cup: un grande evento di livello internazionale in città

Il torneo sarà un grande evento di livello internazionale che rilancia anche la città di Napoli che ha già visto per un intero mese le gare internazionali di nuoto dell’International Swimming League 2021 alla Piscina Scandone con tanti campioni mondiali.

E ora il Tennis Napoli Cup con i campioni di ben 14 nazioni rappresentate, undici Europee più Giappone, Australia e Stati Uniti e tanti grandi tennisti tra cui lo spagnolo Carballes Baena, e gli italiani Stefano Travaglia e l’azzurro Alessandro Giannessi (top 90).

Green Pass obbligatorio per l’accesso al Tennis Napoli Cup e, per chi ne fosse sprovvisto, la possibilità di effettuare un tampone in loco presso lo stand in collaborazione con la Farmacia Orlando. L’intero torneo sarà trasmesso in diretta streaming mondiale, sul sito web ufficiale dell’Atp,

