Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 8 al 10 ottobre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nell’avellinese e nel napoletano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa di inizio Autunno a Pannarano (AV)

Emozioni in alta quota sabato 9 ottobre, presso l’Oasi WWF “Montagna di Sopra” sul Monte Partenio. Un evento aperto a tutti riscaldati dal camino del rifugio, gustando i sapori della montagna e passeggiando nella natura. L’Oasi è aperta ai visitatori tutto l’anno (condizioni climatiche permettendo) e tutti i giorni della settimana ed organizza visite guidate a gruppi e scolaresche, tutti i giorni su prenotazione. Sabato 9 ottobre all’Oasi WWF “Montagna di Sopra” di Pannarano sul Monte Partenio a 1.150 metri ci sarà una particolare Festa di Inizio Autunno. Il programma prevede ore 10 ritrovo e caffè di benvenuto – ore 10.30 escursione sul sentiero “Acqua delle Vene – Toppo del Monaco” (2km a/r) – ore 13.30 pasto rustico nel rifugio con funghi porcini, caldarroste, caciocavallo “impiccato” sulla brace – contributo di partecipazione 25 euro evento. L’evento è promosso dalla Fondazione Carditello ed è dedicato alla comunità e a tutte le persone impegnate a costruire relazioni sostenibili per valorizzare il nostro straordinario patrimonio. informazioni e prenotazioni 339.6861632 – info@fondazionecarditello.org – Evento ufficiale del 9 ottobre – L’Oasi di Pannarano organizza anche altri eventi e potete chiedere per info e/o prenotazioni al num. 3398305044 – pagina facebook

Festa della Vendemmia in un’azienda vinicola a Montemarano (AV)

Nel cuore dell’Irpinia, domenica 10 ottobre un’azienda vinicola Aminea Winery organizza una grande festa con degustazioni, tarantella montemaranese, raccolta dei grappoli e pigiatura dell’uva coi piedi. Un’azienda condotta oggi da due giovani sorelle, Immacolata e Antonia Tortora, quarta generazione di una famiglia che si dedica al vino da più di 100 anni, che hanno organizzato una particolare festa della Vendemmia nel cuore dell’Irpinia, così come avveniva un tempo. Un evento patrocinato dal Movimento Turismo del Vino nelle sue giornate dedicate alle “Cantine Aperte in Vendemmia”. Durante la giornata si inizia alle 10, con l’accoglienza degli ospiti e un piacevole welcome coffee, cui seguirà la presentazione della Cantina e la vestizione da contadino dei partecipanti, all’insegna di grembiule, bandana, guanti e forbici. Poi si andrà nei vigneti, dove si potrà assistere o partecipare attivamente alla Vendemmia, accompagnata dalla descrizione dell’intero ciclo produttivo della vite, a cura dell’enologa, Immacolata Tortora. Rientro in cantina per la pigiatura dell’uva coi piedi in tini di legno, verso le 11.30, attività amatissima anche dai bambini, scandita per l’occasione dal ritmo travolgente della tarantella Montemaranese. Seguirà la visita guidata della cantina, verso le ore 12.30, con racconto del processo di vinificazione abbinata alla degustazione del mosto in fermentazione. Si termina con il pranzo genuino a base di prodotti tipici della zona è il gran finale della giornata e si svolgerà a partire dalle 13.30, presso la Taverna di Santa Lucia di Castelvetere sul Calore. Non mancherà una inebriante degustazione guidata dall’enologa Immacolata Tortora, all’insegna di Fiano d’Avellino Docg 2020, Irpinia Rosato 2020, Irpinia Aglianico 2019. Il costo di questa giornata speciale, che è una vera è propria esperienza nel mondo del vino e delle tradizioni, è di 55 euro a persona, pranzo incluso. Maggiori Informazioni

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend