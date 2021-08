Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dal 27 al 29 agosto 2021

© Napoli da Vivere

Sempre tante cose da fare anche vicino a Napoli e in Campania nel prossimo weekend dal 27 al 29 agosto 2021. Tanti eventi e spettacoli in presenza e all’aperto e poi riaperti i musei, i parchi, i cinema e possibili le visite guidate sempre con prudenza.

Riprendono gli eventi in presenza, sempre con la massima sicurezza e rispettando le normative in vigore, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 27 al 29 agosto 2021. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di GREEN PASS

Per gli eventi a Napoli – clicca qui – di seguito quelli vicino Napoli

Gli eventi in presenza da non perdere vicino a Napoli e in Campania

Cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah:

Sabato 28 agosto appuntamento speciale al Nabilah Beach Club con in cinema sulla spiaggia con l’anteprima assoluta in Campania della proiezione del film Disco Ruin, il docufilm sulla storia del clubbing degli ultimi 40 anni. E poi cena o aperitivo. Cinema sotto le stelle al Nabilah

Passeggiate notturne alla Baia di Ieranto con osservazioni astronomiche

Il 27,28 e 29 agosto 2021 ci sarà una passeggiata serale alla bellissima Baia di Ieranto a Massalubrense per osservare il cielo con un astronomo e ascoltare anche le storie degli antichi miti Mitiche stelle

Jazz & Wine: buon vino, buona musica e volo in mongolfiere al Carditello Festival

Quattro giorni di buona musica e buon vino dal 26 al 29 agosto 2021 con Jazz & Wine al Carditello Festival presso la bella Reggia Borbonica di Carditello con anche voli in mongolfiera Jazz & Wine

Concerti e teatro al Rione Terra a Pozzuoli a 4 euro

Dal 22 luglio al 22 settembre 2021 ci saranno tanti eventi al Rione Terra a Pozzuoli, per #Pozzuoli è casa mia la rassegna estiva. Carlo Faiello (il 26 agosto) concerti al Rione Terra

Le Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 27 al 29 agosto 2021

Riprendono in sicurezza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi per stare di nuovo assieme in sicurezza e con il buon cibo della nostra terra: Sagre e Feste in Campania

Lumina in Castro 2021: rievocazione storica nel Castello Lancellotti di Lauro

Dal 27 al 29 agosto 2021 torna al Castello Lancellotti di Lauro “Lumina in Castro” la bella rievocazione storica in costume d’epoca con visite guidate sia di mattina che di pomeriggio, attività laboratoriali e poi ogni sera spettacoli nel cortile Lumina in Castro 2021

Ritorna in Irpinia lo Sponz Fest 2021 il festival itinerante di Vinicio Capossela

Anche quest’anno ritorna la Sponz Fest 2021 di Vinicio Capossela che si terrà dal 25 al 29 agosto 2021 a Calitri e in Alta Irpinia. Un grande festival che si tiene sempre nelle aree interne organizzato da Vinicio Capossela . Sponz Fest 2021

Teatri in Blu: musica e teatro nel borgo di Cetara in costiera amalfitana

Si terrà dal 27 agosto fino al 3 settembre 2021 la quinta edizione di Teatri in Blu che si svolgerà a Cetara tra piazza San Francesco e piazzetta Grotta. Teatri in Blu è il festival di teatro e musica che anima la fine dell’estate nello straordinario borgo marinaro di Cetara. Teatri in Blu

Benevento Città Spettacolo 2021: tanti eventi, spettacoli e concerti in tutta la città

“Benevento Città Spettacolo” si terrà dal 24 al 30 agosto 2021 a Benevento con eventi a pagamento ma anche gratuiti come i concerti di Enzo Avitabile, Peppe Barra e Eugenio Bennato “Benevento Città Spettacolo”

Concerti gratuiti all’alba sulla splendida spiaggia di Pioppi

A Pioppi, vicino a Pollica nel Cilento, alle 06,00 di domenica 29 agosto 2021 si terranno due concerti gratuiti all’alba sulla spiaggia antistante il Palazzo Vinciprova. Festival della Dieta Mediterranea.

In Costiera Amalfitana la 25 edizione del Gusta Minori

Fino al 29 agosto a Minori il Gusta Minori con arte, cultura, spettacolo e gastronomia di qualità e promozione delle tipicità locali e tanti eventi particolari Gusta Minori

Immersioni notturne nel mare di Baia con un sommergibile turistico

Oltre alle visite di giorno al Parco Archeologico Sommerso di Baia anche visite notturne vicino al Castello di Baia e ai resti archeologici del porto e alle antiche peschiere a Baia con un sommergibile turistico

Le Spiagge più belle della Costiera Sorrentina

Le belle spiagge della penisola sorrentina, spiagge stupende che tutti dovrebbero conoscere e amare. Vi parliamo di seguito di quelle che affacciano sul golfo di Napoli e poi vi parleremo anche di quelle che affacciano sul golfo di Salerno. Le Spiagge più belle della Costiera Sorrentina

Festival del Jazz gratuito a Padula con i grandi nomi del Jazz

Fino al 27 agosto Bosso a Double SKY, un festival internazionale gratuito a cura di Maria Pia De Vito che si terrà nella splendida Certosa di Padula Festival del Jazz gratuito

Antonino Cannavacciuolo apre un ristorante a Vico Equense

Aperto in questi giorni Laqua Countryside il primo ristorante di Antonino Cannavacciuolo in Campania che si trova Ticciano, una frazione di Vico Equense in Penisola Sorrentina Antonino Cannavacciuolo

Estate al Parco a Salerno con tanti eventi gratuiti al Parco del Mercatello

Tanti eventi gratuiti a Salerno dal 18 agosto al 23 settembre tra musica, teatro, danza, solidarietà e spettacoli per bambini di sera nel grande Parco del Mercatello. Tra i tanti spettacoli quelli con Rosalia Porcaro, Lino D’Angiò, Paolo Caiazzo e tanti altri bravi artisti Estate al Parco

Walking Tour gratuiti di sabato pomeriggio alla scoperta delle bellezze di Pozzuoli

Dal 31 luglio al 18 settembre di sabato pomeriggio ci saranno delle visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie di Pozzuoli. Prossimo 28 agosto Walking Tour Pozzuoli

Vanvitelli sotto le stelle: cinema gratuito sotto le stelle al Real Belvedere di San Leucio

Una rassegna gratuita di cinema all’aperto con anche ospiti d’eccezione che si terrà nel Real Belvedere di San Leucio dal 31 luglio al 12 settembre prossimo 28 agosto Vanvitelli sotto le stelle

Estate di musica e teatro a Sorrento con Summer Theatre 2021

dal 13 al 26 agosto 2021 tra Villa Fiorentino e piazza Andrea Veniero a Sorrento arriva Summer Theatre 2021 – Summer Theatre 2021

Il mare più bello della Campania secondo Legambiente e Touring Club Italiano

Anche Legambiente e Touring Club hanno premiato luoghi, o comprensori turistici della Campania che, oltre ad un’eccellente qualità dei mari, hanno puntato sulla buona gestione del territorio Il mare più bello della Campania

“Nuovo Cinema Flegreo” i film gratis all’aperto a Bacoli e a Monte di Procida

Anche quest’anno ritorna la rassegna cinematografica itinerante e gratuita “Nuovo Cinema Flegreo” prossimi 26 agosto 2021 Film a Monte di Procida

Aperture notturne del Parco Archeologico di Pompei ad Agosto e Settembre

Speciali aperture notturne a Pompei dall’ingresso da Porta Marina all’area del Foro, uno dei luoghi più straordinari del grande Parco Archeologico. Prossime 27 e 28 agosto Aperture notturne a Pompei

Made in Vietri 2021 anche ad Agosto tanti eventi da non perdere a Vietri sul Mare

Continuano anche per il mese di Agosto gli eventi estivi nella splendida Vietri sul Mare tra la Villa Comunale, la Marina di Vietri e le varie frazioni. Made in Vietri 2021

Visite guidate alla Baia di Ieranto con percorsi terra-mare fra trekking, kayak e snorkeling

Visite straordinarie per tutto agosto e settembre alla splendida Baia di Ieranto a Massalubrense con straordinari percorsi guidati tra terra e mare con passeggiate kayak e snorkeling Baia di Ieranto

Velia Teatro Festival nel Teatro antico dell’Acropoli di Velia

Si terrà fino a mercoledì 28 agosto 2021 la XXIV edizione di Velia Teatro Festival, con 14 spettacoli di Teatro Classico anche nell’antico teatro greco di Velia sul promontorio dei filosofi. Velia Teatro Festival

A Positano “Vicoli in Arte” con tanti eventi nei luoghi più belli

Continua anche ad Agosto a Positano Vicoli in Arte la bella rassegna con tanti eventi che si terranno fino a ottobre, tra le strade e frazioni di uno dei luoghi più belli della Campania Vicoli in Arte

Aperture serali e visite guidate a Ercolano con Tableaux Vivants nel Parco Archeologico

Tutti i venerdì sera da agosto al 25 settembre 2021, aperture straordinarie con visite guidate al Parco Archeologico di Ercolano con anche dei Tableaux Vivants Prossime 27 agosto Aperture serali a Ercolano

Riapre l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli: per tutto il mese di agosto l’accesso sarà gratuito

Per tutto il mese di Agosto 2021 l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il terzo più grande d’Italia dopo il Colosseo di Roma e l’anfiteatro di Capua, sarà aperto gratuitamente al pubblico Anfiteatro Flavio

Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici

Il cinema sotto le stelle a Portici vicino Napoli tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film fino a Settembre sempre a 3,50 € a biglietto Fresko Film a Portici

Ravello Festival 2021: il programma del festival dal Belvedere di Villa Rufolo

Torna il Ravello Festival che per l’edizione 2021, la 69esima del festival più bello del mondo, si svolgerà dal 1 luglio al 28 agosto 2021 nel Belvedere di Villa Rufolo a picco sul mare della costiera amalfitana. prossimi eventi 21 e 23 agosto. Ravello Festival 2021

Visite guidate, passeggiate ed eventi gratuiti nella splendida zona di Massa Lubrense

Omaggio alla Bellezza è il programma di eventi estivi gratuiti che si terranno tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2021 a Massa Lubrense per far conoscere i luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. Omaggio alla Bellezza

Aperture Straordinarie Serali del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Dal 4 luglio al 5 settembre 2021 sarà possibile visitare di notte i suggestivi siti Archeologici di Paestum e Velia che, rimarranno aperti dalle ore 20:00 a 5 euro con con visite libere o su prenotazione per le visite animate. Paestum e Velia by Night:

Estate 2021 a Minori in Costiera Amalfitana: il programma degli eventi

Un ricco programma di eventi per l’estate a Minori in Costiera Amalfitana tra incontri, eventi ed anche concerti da metà luglio al 5 settembre Estate a Minori

Jazz in Piazza a Ravello con tanti straordinari concerti gratuiti

Quattro interessanti appuntamenti gratuiti, nell’ambito del Ravello Festival, in Piazza Duomo con il jazz d’autore Prossimo il 26 agosto Jazz in Piazza a Ravello

Cilento Music Festival il grande festival musicale diffuso

Il Cilento Music Festival dall’1 agosto al 25 settembre in 13 Comuni del Cilento con eventi a pagamento e eventi ad ingresso libero e che si svolge nei luoghi più belli della zona Cilento Music Festival

Quisilegge, Festival del libro nella Reggia del Quisisana a Castellammare di Stabia

Dal 2 agosto al 15 settembre 2021 la rassegna “Quisilegge – Il festival del libro di Stabia” con ben 12 appuntamenti con autori e scrittori di livello nazionale nel Palazzo Reale di Quisisana Quisilegge

‘Summer Concert’ con tanti concerti gratuiti nella zona di Caserta

Dal 1 agosto al 19 settembre 2021 tanti concerti gratuiti in Terra di lavoro, nei luoghi più belli della provincia di Caserta fino a metà settembre ‘Summer Concert’

Al via la rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura”

Si terrà nella splendida cittadina di Positano dal 23 luglio all’8 ottobre 2021 la rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura” presieduta da Aldo Grasso Positano Mare, Sole e Cultura

Festival sui Sentieri degli Dei ad Agerola: eventi gratuiti sui Monti Lattari

Dal 21 luglio fino al 6 settembre ad Agerola e nell’area dei Monti Lattari si terrà Festival sui Sentieri degli Dei con tanti eventi gratuiti di musica, teatro e tanto altro. Festival sui Sentieri degli Dei

Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Apertura da luglio fino al 23 ottobre 2021, e solo nei fine settimana per uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone il sentiero n. 4

Bagni della Regina Giovanna: guida alle piscine naturali di Sorrento

I Bagni della Regina Giovanna sono una piscina naturale a Sorrento. Ecco una piccola guida per sapere come arrivare, quando andare, conoscere la loro storia ecc Bagni della Regina Giovanna

Due mesi di grandi eventi con il Carditello Festival nelle Reggia Borbonica

Due mesi di eventi per il Carditello Festival 2021 che si terrà nella splendida Reggia di Carditello dal 3 luglio al 29 agosto 2021 presentando 11 spettacoli con oltre 60 artisti coinvolti. Carditello Festival

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Questa estate nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

Teatro e cinema all’aperto nel grande Anfiteatro Campano per l’Arena Spartacus Festival

Oltre 70 serate fino al 12 Settembre all’aperto nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua con anche film e spettacoli di ottimo livello. Arena Spartacus Festival

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Dall’11 giugno 2021 il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Fly Jazzy Nights Positano l’estate con il jazz sulle terrazze sul mare

Serate jazz sulle terrazze vista mare che si ripeteranno per tutta l’estate: è il Fly Jazzy Nights Positano una rassegna musicale con performance dal vivo Fly Jazzy Nights

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2021

Dal 12 giugno 2021 sarà riattivato il servizio automobilistico giornaliero dell’EAV che va dal Vomero a Miseno, passando dal Vomero e nella zona di Fuorigrotta. il Bus del Mare

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano

Visitabile di nuovo il particolare Museo Archeologico Romano che si trova al centro di Positano sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Una grande villa romana del I secolo dC

Riprendono le corse della funivia del Monte Faito

Un percorso straordinario dal mare alla montagna in soli 7/8 minuti con la funivia che da Castellammare di Stabia sale sul Monte Faito. funivia del Monte Faito

Grotta Azzurra a Capri: come visitarla e prezzi

Riapre il celebre sito marino che si trova a Capri Una grotta che attrae ogni anno tantissimi turisti italiani e stranieri. I prezzi e come visitarla Riapre la Grotta Azzurra

Un’opera di Jorit con Frida Kahlo realizzata alla Reggia Designer Outlet

Jorit ha realizzato un grande dipinto che rappresenta il volto di Frida Kahlo grande artista messicana. Resterà sei mesi e poi sarà venduta per beneficenza. Jorit con Frida Kahlo

Aprono a Forio gli straordinari Giardini la Mortella, anche con concerti

Un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali ma anche paesaggio, cultura e musica Giardini la Mortella

Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

La Campania seconda regione in Italia con ben 19 Bandiere Blu

Prima in Italia si conferma la Liguria con 32 località, mentre al secondo posto c’è quest’anno la Campania, con 19 Bandiere blu. Le 19 località in Campania

I Musei e i luoghi di Cultura riaperti nelle vicinanze di Napoli e in Campania

Vi ricordiamo che per alcuni musei e luoghi chiusi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di GREEN PASS

Succede vicino a Napoli e in Campania in questo periodo

La Federico II aprirà un centro studi in Archeologia subacquea a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. Archeologia Subaquea

a Villa Ferretti a Bacoli. Una straordinaria villa con un grande parco sul mare di Baia. La camminata più bella del mondo: un percorso pedonale mozzafiato tra Amalfi, Atrani e Ravello. progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile la “Divina Costiera ”

progetto straordinario per una passerella pedonale e ciclabile ” Un nuovo murale per Diego Armando Maradona a Frattamaggiore – nella città del capitano della squadra del Napoli, Lorenzo Insigne Un nuovo murale per Diego

nella città del capitano della squadra del Napoli, Lorenzo Insigne Straordinaria Baia Sommersa: ritrovata una grande villa romana con vasche e piscine termali svelando il volto della straordinaria Baia Imperiale, Baia Sommersa

svelando il volto della straordinaria Baia Imperiale, La prima guida Lonely Planet dedicata alla Campania ed ai suoi tesori in vendita la p rima guida dedicata alla Campania di Lonely Planet

rima guida dedicata alla Campania di Linea Alta Velocità Napoli-Bari: un grande viadotto di 80 metri installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Napoli-Bari

installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Un Parco dei Dinosauri ad Avellino: tra i più grandi d’Italia – Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema un Dino Park da 100.000 metri quadrati

Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense: a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. Cannavacciuolo in Campania

a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. La Tomba di Agrippina alla Marina di Bacoli: riaprirà dopo 20 anni Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. Tomba di Agrippina

Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. Il “Vagone della Memoria” nel Parco Vanvitelliano del Fusaro – Un vagone utilizzato per portare gli ebrei ad Auschwitz – Birkenau a Bacoli Il “Vagone della Memoria”

