Walking Tour gratuiti di sabato pomeriggio alla scoperta delle bellezze di Pozzuoli

Dal 31 luglio al 18 settembre 2021 di sabato pomeriggio alle 18 ci saranno delle visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie della città di Pozzuoli. L’iniziativa fa parte del ricco programma di eventi organizzati dal Comune di Pozzuoli per l’estate 2021 e ci farà conoscere e apprezzare le grandi bellezze e la storia millenaria di questa cittadina dei Campi flegrei.

Durante i Walking Tour gratuiti si potrà scoprire la storia dell’anfiteatro Flavio, il più grande d’Italia dopo il Colosseo e l’anfiteatro di Capua, e poi di altri posti straordinari di questa bella città sul mare come il quartiere Carmine e la sua Chiesa, villa Avellino, il Rione Terra ecc.

Una passeggiata per conoscere una Pozzuoli storica ma anche insolita

Non mancheranno puntate verso scorci panoramici e vicoli pittoreschi, scendendo ad esempio per il pendio di San Giuseppe per arrivare alla piccola villa comunale per ammirare a pochi metri di distanza uno dei simboli di Pozzuoli il “Macellum” o “Serapeo“, l’antico mercato romano da poco aperto stabilmente alle visite.

La passeggiata guidata ci porterà alla darsena con la sua chiesetta dell’Assunta, punto di riferimento dei pescatori del posto e terminerà con la risalita al quartiere più antico della città il Rione Terra, anima storica di questa città. Qui il tour terminerà per consentire, a chi vorrà, di assistere alle proiezioni cinematografiche e agli spettacoli musicali della rassegna estiva (da prenotare a parte).

Le date dei walking tour tra la storia di Pozzuoli

Per partecipare alle passeggiate gratuite è necessaria la prenotazione obbligatoria da effettuare con telefonata o whatsapp al numero 3334474463. L’appuntamento è a Largo Palazzine a Pozzuoli alle ore 18:00. Il tour terminerà al Rione Terra alle ore 20,30.

Le date in cui si svolgeranno i tour sono le seguenti:

Luglio: 31

Agosto: 7, 21, 28

Settembre: 4, 11, 18

