Arena Puteolana: Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli.

Dal 23 luglio al 22 settembre 2021 riparte Arena Puteolana la rassegna di cinema all’aperto di sera al Rione Terra a Pozzuoli, in largo Sedile di Porta, inserita anche quest’anno in #Pozzuoli è casa mia la rassegna estiva degli eventi a Pozzuoli.

Al Rione Terra le proiezioni di film inizieranno dal 23 luglio e i saranno intervallati da concerti di grandi artisti previsti periodicamente fino all’11 settembre.

I Film all’aperto inizieranno alle ore 21, il costo del biglietto sarà di 3,50 euro e si dovrà prenotare sul sito ufficiale arenaputeolana.18tickets.it

La vendita dei biglietti sarà svolta unicamente online per garantite la sicurezza nel distanziamento dei posti ed evitare le file. I clienti dopo aver effettuato la registrazione una prima volta potranno acquistare per tutta la durata della rassegna. Dopo l’acquisto si riceverà un qrcode con l’indicazione del posto assegnato. Non è previsto il botteghino in loco ma solo questo sistema di pagamento- prenotazione.

I Film Previsti a Luglio 2021 al Rione Terra

Venerdì 23 luglio – Rifkin Festival – di Woody Allen

Sabato 24 luglio – Caro Diario – di Nanni Moretti

Domenica 25 luglio – Crudelia – di C. Gillespie

Lunedì 26 luglio – Un altro giro – di T.Vinterberg

Martedì 27 luglio – The Conjuring, Per Ordine del Diavolo – di M. Chaves

Mercoledì 28 luglio – L’hotel degli amori smarriti – di C. Honore

Giovedì 29 luglio – The Fhater – di F.Zeller

Venerdì 30 luglio – School of Mafia – di A. Pandi

Sabato 31 luglio – Concerto di Noa

