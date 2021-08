Cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah: aperitivo, cena al tramonto e film in anteprima

Sabato sera speciale sulla spiaggia del Nabilah con la proiezione in anteprima per la Campania del film DISCO RUIN con la presenza della regista Lisa Bosi e poi aperitivo e cena in riva al mare.

Sabato 28 agosto 2021 un appuntamento speciale al Nabilah Beach Club con le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli. Ci sarà, infatti, l’anteprima assoluta in Campania della proiezione del film Disco Ruin, il docufilm sulla storia del clubbing degli ultimi 40 anni.

E sotto le stelle sulla spiaggia Romana di Bacoli ci sarà anche il Talk con la regista Lisa Bosi e due dei protagonisti di quegli anni, Leo Mas e Francesco Farfa, che dopo ci regaleranno anche un meraviglioso viaggio musicale. Un fine settimana sempre straordinario con un grande film comodamente rilassati su sedie a sdraio e lettoni, grazie ad un maxi-schermo sulla spiaggia.

Sabato 28 agosto 2021: Il programma del cinema sotto le stelle

Prenotando un aperitivo o una cena à la carte in riva al mare si potrà assistere alle proiezioni in programma a partire dalle 21.00. La serata poi continua, sempre sulla spiaggia, con la musica di grandi Dj del Nabilah.

Il film della serata è Disco Ruin per la regia di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto del 2020 e sarà presente la regista Lisa Bosi. Disco Ruin è un viaggio visionario, l’ascesa e il declino dell’Italia del clubbing, raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano il giorno. Quattro generazioni che vogliono essere “messe in lista” per entrare in questi luoghi di aggregazione e di perdizione, dove non conta che cosa fai di giorno, ma solo chi interpreti durante la notte. Quarant’anni in cui la discoteca ha prodotto cultura, arte, musica e moda.

Sabato 28 agosto 2021 sarà un’anteprima assoluta in Campania al Nabilah Beach Club la proiezione di Disco Ruin e lo vedremo sotto le stelle con la regista Lisa Bosi e due dei protagonisti di quegli anni, Leo Mas e Francesco Farfa, che dopo ci regaleranno anche un meraviglioso viaggio musicale.

Nabilah Beach Club sulla spiaggia di Bacoli

Il Nabilah è un concept unico nel suo genere: è una spiaggia esclusiva con ingressi limitati, un giardino sul mare, con un prato vero che si nutre di acqua salata come le Tamerici impiantate per dare ombra naturale; è un ristorante che si avvale della consulenza dello chef Pasquale Palamaro Stella Michelin; è anche un cocktail bar che guarda il tramonto e set unico per eventi memorabili.

Nabilah Beach Club: maggiori informazioni

Dove: Nabilah Beach Club Via Spiaggia Romana, 15 (23,43 km) Bacoli

Quando : Prossimo appuntamento sabato 28 agosto 2021

: Prossimo appuntamento sabato 28 agosto 2021 Info e prenotazioni: è necessaria la prenotazione al +39 339 69 31 169 – Pagina Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata

Contenuto a pagamento