Benevento Città Spettacolo 2021: tanti eventi, spettacoli e concerti in tutta la città

“Benevento Città Spettacolo” è un grande festival che raggiunge quest’anno la XLII edizione e si terrà in tanti splendidi posti nel centro di Benevento dal 24 al 30 agosto 2021. Un’edizione che chiude una estata beneventana ricca di eventi seguendo il tema Renascenda, che rappresenta la volontà di Rinascita che sarà declinata in ogni forma d’arte e che verrà proposta in tutti gli eventi tra cui tanti concerti con i big della musica italiana.

Si inizia a Piazza Risorgimento il 24 agosto 2021 con Mahmood e il suo Ghettolimpo Tour e poi ci sarà Gianna Nannini che chiuderà la 42^ edizione di Benevento Città Spettacolo sempre in piazza Risorgimento lunedì 30 agosto. Tra i big della musica italiana ci sarà il 27 agosto Levante, il 28 agosto Massimo Ranieri e il 29 Enzo Avitabile. Altri concerti da non perdere al Teatro Romano dove si esibiranno Peppe Barra sabato 28 agosto e Eugenio Bennato domenica 29 agosto. I concerti di Enzo Avitabile, Peppe Barra e Eugenio Bennato sono gratuiti, gli altri a pagamento.

Tanti eventi, gratuiti e a pagamento, a Benevento Città Spettacolo

Per la 42° edizione del festival previsti tantissimi eventi gratuiti e a pagamento con un fitto programma che troverete in allegato alla fine del post. Previsti appuntamenti anche con Sabina Guzzanti, che sarà a piazza Federico Torre venerdì 27 agosto, e il giorno 30 uno spettacolo di Gino Rivieccio dal titolo Mettetevi Comodi all’Anfiteatro Romano.

Non mancherà la presenza di Paolo Antonio Ascierto, giovedì 26 agosto in piazza Federico Torre, di Michele Santoro il 30 agosto e di tanti altri personaggi della cultura e dello spettacolo. Quest’anno, come da tradizione, anche una prima nazionale di un opera teatrale: in particolare l’Opera buffa in due atti Il noce di Benevento di Giuseppe Balducci (1796-1845) che si terrà il 27 Agosto alle ore 18:00 al Teatro Romano.

A tutti gli eventi del festival si può partecipare con il Green Pass e seguendo le normative vigenti Maggiori informazioni cittaspettacolo.it

