Ravello Festival 2021: il programma del festival dallo straordinario Belvedere di Villa Rufolo

Inizia il Ravello Festival che si svolgerà anche quest’anno tra le magiche atmosfere del belvedere di Villa Rufolo, in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Costiera Amalfitana. Ed anche quest’anno non mancherà lo straordinario concerto all’Alba dal Belvedere di Villa Rufolo, alle ore 5.00 di mercoledì 11 agosto

Torna il Ravello Festival che per l’edizione 2021, la 69esima del festival più bello del mondo, si svolgerà dal 1 luglio al 28 agosto 2021 nel Belvedere di Villa Rufolo a picco sul mare della costiera amalfitana.

Presentato dal direttore artistico, il maestro Alessio Vlad e organizzato dalla Fondazione Ravello con il contributo Regione Campania il Ravello Festival si conferma tra i più interessanti e importanti festival musicali internazionali.

In programma circa trenta straordinari eventi tra cui due concerti in omaggio ad Enrico Caruso e uno ad Astor Piazzolla, tre recital pianistici con straordinari protagonisti come Stefano Bollani, Igor Levit e per la prima volta a Ravello, Maurizio Pollini e tanti altri eccezionali eventi musicali. Non mancherà lo straordinario Concerto all’Alba, quest’anno dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che sarà diretta da James Conlon l’11 agosto.

Ci saranno anche orchestre straordinarie sul palco della Città della Musica come la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, che aprirà il Festival, l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli (4 luglio), la Slovenian Philharmonic Orchestra (11 luglio), la Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi”, ma anche le orchestre giovanili internazionale quali la Orchestra Cherubini e la Gustav Mahler Jugendorchester.

Non mancheranno anche quattro appuntamenti in Piazza Duomo (3, 6, 13 e 26 agosto) con il jazz d’autore con Carla Marciano, Stefano Di Battista, Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino e infine con il trio Dario Deidda, Julian Oliver Mazzariello e Amedeo Ariano.

Ravello Festival 2021 – Programma

Giovedì 1 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Deutsches Symphonie-Orchester Berlin Direttore Kent Nagano – Mari Kodama , pianoforte – Musiche di Wagner, Beethoven, Schubert

Direttore – , pianoforte – Musiche di Wagner, Beethoven, Schubert Domenica 4 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli – Direttore Dan Ettinger – Musiche di Beethoven

Direttore Musiche di Beethoven Martedì 6 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Piano variations on the Jesus Christ Superstar – Stefano Bollani , pianoforte

, pianoforte Domenica 11 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Slovenian Philharmonic Orchestra Direttore Charles Dutoit – Martha Argerich , pianoforte – Musiche di Stravinsky, Prokofiev

Direttore , pianoforte – Musiche di Stravinsky, Prokofiev Sabato 17 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Orchestra Filarmonica di Benevento Direttore e violinista Fabio Biondi – Musiche di Beethoven, Schumann, Mendelssohn

Direttore e violinista – Musiche di Beethoven, Schumann, Mendelssohn Giovedì 22 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Astor Piazzolla 100° – Quinteto Astor Piazzolla – Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi – Direttore Andrés Juncos Pablo Mainetti , bandoneon – Musiche diPiazzolla

Direttore , bandoneon – Musiche diPiazzolla Sabato 24 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Les Musiciens du Louvre – Direttore Marc Minkowski Musiche di Mozart

Direttore Musiche di Mozart Giovedì 29 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Omaggio a Caruso Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli Direttore Nikolas Nägele – Juan Diego Flórez , tenore – Marina Monzó , soprano – Musiche di Rossini, Donizetti, Gounod, Puccini

Direttore , tenore – , soprano – Musiche di Rossini, Donizetti, Gounod, Puccini Venerdì 30 luglio – Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30 – Gruppi cameristici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini –

Sabato 31 luglio – Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 12.30 – Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30 – Gruppi cameristici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Sabato 31 luglio – Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.00 – Lumina in tenebris Luci dalla Divina Commedia prima e dopo Dante di e con Elena Bucci e Chiara Muti

e Domenica 1 agosto – Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.30 – Chiesa di San Giovanni del Toro, ore 18.30 – Gruppi cameristici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Domenica 1 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Omaggio a Caruso – Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi – Direttore Michael Balke – Lawrence Brownlee , Michael Spyres , tenori – Musiche diRossini, Meyerbeer, Thomas, Bracco

Direttore , , tenori – Musiche diRossini, Meyerbeer, Thomas, Bracco Domenica 8 agosto – Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.00 – Maurizio Pollini , pianoforte – Musiche di Schumann, Chopin

, pianoforte – Musiche di Schumann, Chopin Mercoledì 11 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 5.00 – Concerto all’alba – Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – Direttore James Conlon – Musiche di Beethoven

Direttore Musiche di Beethoven Sabato 21 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Gustav Mahler Jugendorchester Direttore Manfred Honeck Matthias Goerne , baritono Musiche di Wagner, Strauss

Direttore , baritono Musiche di Wagner, Strauss Lunedì 23 agosto Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Mariinsky Orchestra – Direttore Valery Gergiev – Musiche di Rossini, Schubert, Mendelssohn

Direttore Musiche di Rossini, Schubert, Mendelssohn Martedì 24 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Mariinsky Orchestra – Direttore Valery Gergiev – Musiche di Prokofiev, Schubert

Direttore Musiche di Prokofiev, Schubert Sabato 28 agosto – Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 – Igor Levit, pianoforte – Musiche di Beethoven

Jazz in Piazza

Venerdì 6 agosto – Piazza Duomo, ore 21.15 – “Psychosis” homage to Bernard Herrmann – Carla Marciano , sax alto e soprano Alessandro La Corte , piano e tastiere Aldo Vigorito , contrabbasso Gaetano Fasano , batteria

, sax alto e soprano , piano e tastiere , contrabbasso , batteria Venerdì 13 agosto – Piazza Duomo, ore 21.15 – Stefano Di Battista “Morricone Stories” – Stefano Di Battista , sax – Daniele Sorrentino , contrabbasso – Andrea Rea , pianoforte – Luigi Del Prete , batteria

, sax – , contrabbasso – , pianoforte – , batteria Venerdì 20 agosto – Piazza Duomo, ore 21.15 – Tre per Una. “Un omaggio a Mina” – Danilo Rea , pianoforte – Massimo Moriconi , contrabbasso – Alfredo Golino , batteria

, pianoforte – , contrabbasso – , batteria Giovedì 26 agosto – Piazza Duomo, ore 21.15 – End summer night’s dream Dario Deidda, contrabbasso Julian Oliver Mazzariello, pianoforte Amedeo Ariano, batteria

Maggiori informazioni Ravello Festival Tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com – prezzo orientativo dei singoli biglietti 50 euro – Il programma potrebbe subire variazioni

