Visite notturne alla Città Sommersa di Baia con un sommergibile turistico

Sarà possibile visitare il Parco Archeologico Sottomarino di Baia con un piccolo sottomarino con il fondo pieno di vetrate trasparenti. Uno straordinario giro di notte su ville e edifici romani che si trovano dai 2 ai 16 metri sotto il livello del mare

Effettuerà anche delle corse notturne il nuovo piccolo sommergibile turistico con vetrate affacciate sul fondale arrivato a Baia tempo fa. Il sottomarino già consente visite di giorno alla Città Sommersa di Baia e il suo splendido Parco Archeologico Sottomarino, il più grande e suggestivo parco sommerso del Mar Mediterraneo.

Ed ora si potrà vedere anche di notte la straordinaria zona di Baia Sommersa, un luogo splendido davanti al porto di Baia, nei Campi Flegrei, che conserva sotto il trasparentissimo mare verde-celeste strade, ville, impianti termali e portuali e opere d’arte che resistono da secoli sott’acqua.

Il sommergibile turistico, che già è stato utilizzato con successo a Procida da un anno per scoprire i suoi magnifici fondali, e offre ora anche giri notturni in tutta sicurezza. E’ un battello è della Nemo Sub Italy, una realtà già affermata su tutto il territorio nazionale.

I giri notturni su Baia Sommersa alla scoperta di edifici e templi romani

Il tour notturno con il battello sommergibile avviene con potenti fari subacquei e rende questa esperienza ancora più affascinante del giro che viene effettuato di giorno. I fondali sommersi marini ci appariranno avvolti dal mistero e sarà un’emozione scoprire i tanti tesori esistenti tra meduse, pesci e alghe marine.

Il Tour notturno costa 25€ per adulti, 15€ per bambini 6-15 anni ed è gratuito per bambini 0-5 anni,

Dura 40 minuti e parte dal Porto di Baia (NA) dalle 21:00 alle 23:00 ma gli orari sono approssimativi e sono meteo permettendo.

La nemo tour effettua anche altri tour diurni sulla città sommersa di Baia o lungo la costa per farci scoprire le meraviglie nascoste lungo il mare flegreo. Maggiori informazioni NemoSub

La straordinaria città romana sommersa di Baia

Il Parco archeologico sommerso di Baia è uno dei luoghi più belli e suggestivi della costa Flegrea, e si trova nelle immediate vicinanze di Napoli, nel comune di Bacoli. La zona costiera di Baia nel corso dei secoli è sprofondata lentamente, sommergendo edifici e ville bellissime dell’epoca romana, costruiti quando tra Capo Miseno e Punta Campanella esistevano grandi edifici ed eleganti ville sul mare dell’aristocrazia romana.

Da vari anni si sta lavorando per ritrovare le bellezze della città romana di Baia che giace nel fondale sabbioso del golfo, tra la Punta Epitaffio e la Punta del Castello, a profondità variabile da un minimo di 2 m ad un massimo di 16 metri.

Ad oggi esistono, nel Parco Archeologico sommerso, due zone distinte, la A e la B. La così detta zona A si trova verso Punta Epitaffio dove fu ritrovato il triclinium con funzione di sala per banchetti risalente all’epoca dell’imperatore Claudio: le straordinarie statue sono state trasferite all’interno del Museo archeologico dei Campi Flegrei dove l’ambiente è stato ricostruito.

Poi esiste anche una zona B, la zona di Portus Julius poco esplorata rispetto al resto del parco dove è stato ritrovato anche un ampio canale di ingresso che dava accesso al lago Lucrino con strutture dedicate a magazzini e spazi per lo scarico di merci, e su cui stanno continuando i lavori.

Maggiori informazioni Parco Archeologico Campi Flegrei – fotografie sottomarino facebook Josy della Ragione sindaco di Bacoli – fotografie Baia Parco Archeologico Campi Flegrei

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata