Tour dell’Isola di Procida con il “sottomarino” rosso per scoprire gli stupendi fondali

Una nuova proposta a Procida per esplorare i fondali procidani, di giorno e di notte con il semi sommergibile rosso Nemosub

Da qualche tempo nella stupenda isola di Procida si potrà fare un giro in barca con visita ai fondali marini con uno speciale semi-sommergibile rosso. Nemosub Procida organizza infatti giri con visita ai fondali marini dell’isola, sia diurni che notturni, con passeggiate di giorno di 50 minuti oppure di ben 2 ore (120 minuti).

Poi volendo c’è anche un giro affascinante notturno che dura 45 minuti e ci consente di vedere il fondale grazie ai potenti fari che sono sotto all’imbarcazione e segue la tratta limitrofa al porto della marina grande.

L’escursione con il semi-sommergibile permette di ammirare i fondali marini di Procida dove si potranno addirittura scoprire degli habitat coralligeno simili a quelli delle scogliere coralline dei mari tropicali.

Con l’escursione lunga di 120 minuti, il semi-sommergibile girerà attorno anche allo splendido isolotto di Vivara, che si trova nella zona marina protetta che include parte di Procida ed Ischia.

Il semi-sottomarino rosso Nemosub Procida

Il Nemosub Procida è una imbarcazione a semi-sommergibile che ha la grossa parte sottostante completamente immersa nell’acqua e dotata di grandi “vetrate” trasparenti. Dai tanti sedili i visitatori possono ammirare i fondali mentre la barca cammina. L’imbarcazione non si immerge completamente in quanto la cabina sottostante è in collegamento diretto e aperto con la parte di guida.

Il programma dei tour del semi-sottomarino

I tour partono da Marina Grande, il porticciolo Marina di Procida e, al momento sono previste tre tipi di uscite.

Tour Diurno da 50 minuti – Il tour durante il giorno permette di ammirare i fondali e le bellezze naturali della costa – Costo: 20€ adulti | 15€ bambini 3-16 anni – Gratis: Bambini 0-3 anni – viene effettuato dalle 10:00 alle 18:00 con orari approssimativi e meteo permettendo

– Il tour durante il giorno permette di ammirare i fondali e le bellezze naturali della costa – Costo: 20€ adulti | 15€ bambini 3-16 anni – Gratis: Bambini 0-3 anni – viene effettuato dalle 10:00 alle 18:00 con orari approssimativi e meteo permettendo Tour Diurno da 120 minuti con giro dell’Isola – Il tour “Giro Dell’Isola” permette di ammirare la costa e i fondali di tutta l’isola di Procida e di Vivara.- Costo: 35€ adulti | 20€ bambini 3-16 anni – Gratis: Bambini 0-3 anni – viene effettuato dalle 08:00 alle 10:00 con orari approssimativi e meteo permettendo

con giro dell’Isola – Il tour “Giro Dell’Isola” permette di ammirare la costa e i fondali di tutta l’isola di Procida e di Vivara.- Costo: 35€ adulti | 20€ bambini 3-16 anni – Gratis: Bambini 0-3 anni – viene effettuato dalle 08:00 alle 10:00 con orari approssimativi e meteo permettendo Tour Notturno da 45 minuti – Il tour notturno con potenti fari subacquei rende questa esperienza ancora più affascinante – Costo: 20€ adulti | 15€ bambini 3-16 anni – Gratis: Bambini 0-3 anni – viene effettuato dalle 21:00 alle 23:00 con orari approssimativi e meteo permettendo

Maggiori informazioni – Il Nemosub Procida

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata | foto nemosud procida