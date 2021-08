Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 27 al 29 agosto 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Questa settimana pochi eventi in giro e vi segnaliamo due feste nel Sannio. Sempre simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Notte di fine estate: una giornata tra passeggiate, prodotti tipici, musica a Faicchio (BN)

La Notte di Fine Estate di Faicchio, in provincia di Benevento, è una giornata intera di passeggiate, buon cibo, musica e fuochi d’artificio serali e si terrà Domenica 29 Agosto 2021 organizzata dalla Associazione Me.Lo.Ti (Mercato Locale del Titerno). Un momento conviviale per stare tutti assime e conoscere luoghi stupendi e i sapori delle cose buone del Beneventano. A Faicchio si comincia la mattina con delle belle passeggiate nel borgo e si finisce la sera con i fuochi d’artificio.

Programma di Notte di fine estate:

Domenica mattina, Passeggiata nel Borgo, visite guidate nel Centro Storico di Faicchio, organizzato dalla Proloco U.Fragola – Faicchio (BN) Il percorso della visita guidata attraverserà i principali vicoli del borgo sito alle pendici dei Monti Acero e Monaco di Gioia; includendo i principali punti d’interesse, tra i quali, la settecentesca Chiesa di Santa Lucia e il Castello Ducale risalente al XII secolo Le visite dureranno almeno 1h e mezza e saranno a numero limitato di persone. Il contributo di partecipazione è di 2 euro. La prenotazione è obbligatoria e per info e prenotazioni 328/4238455 – 334/7736346

ore 21:00 Apertura e presentazione del progetto “Mercato Locale del Titerno” con piccoli assaggi dei prodotti aziendali al Castello Ducale di Faicchio.

ore 21:30 Intrattenimento musicale in Piazza Roma a cura del gruppo: “I Fantasmi”.

ore 23:00 Fuochi pirotecnici in terrazza San Rocco – Piazza Roma a cura dell’Amministrazione Comunale.

Una serata in allegria ed armonia per ritornare alla normalità che tutti ci auspichiamo.Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti.

Condizioni per accedere all’evento

Per le visite guidate il contributo di partecipazione è di 2 euro. La prenotazione è obbligatoria e per info e prenotazioni 328/4238455 – 334/7736346. Per tutto l’evento informazioni sul sito ufficiale

Il Risveglio del centro storico a Melizzano (BN)

A Melizzano nel Sannio un evento di beneficenza pro “TORRENTE-MALTEMPO”! Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 due giornate con vari stand gastronomici, musica popolare, artigianato, mostre, sfilata del corteo storico “L’Arte del Sannio”. La domenica si potrà partecipare alle visite guidate per conoscere le zone storiche del Borgo di Melizzano tra cui le Chiese, l’androne del Palazzo Bellucci, il vecchio lavatoio, l’antico mulino dell’Aldi B&B, il torrente Maltempo e i resti del mulino oltre ad altri suggestivi scorci melizzanesi. Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi per continuare il lavoro di ripristino avviato qualche anno fa lungo le sponde del Torrente Maltempo! Per partecipare agli eventi è obbligatoria la mascherina, il distanziamento e tanta voglia di vivere questa lunga e calda estate!

Programma dei due giorni di festa

Sabato 28 agosto 2021

19,30 – apertura cantine, botteghe e stand

21,30 – cinema sotto le stelle

21,30 – DuoPhonia e musica Itinerante

Domenica 29 agosto 2021

10,00 – visite guidate

13,00 – pranzo in casa

18,00 – visite guidate

19,00 – apertura cantine, botteghe e stand

19,15 – Corteo Storico L’arte del Sannio

21,30 – Arietta Popolare e Musica itinerante

Condizioni per accedere all’evento

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la mascherina, il distanziamento e per le visite guidate e il pranzo in casa sono necessari il green pass e la prenotazione! Prenotazioni e informazioni tel 334.7733533 / 366.2336100 – evento ufficiale

