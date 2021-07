Parco Nazionale del Vesuvio: Apre al pubblico il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone”

Un’apertura a tempo, da luglio a ottobre, e solo nei fine settimana per uno straordinario sentiero del Parco Nazionale del Vesuvio che attraversa le foreste della Riserva Tirone

Ha aperto in questi giorni, e solo per tre mesi fino al 23 ottobre 2021, il sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone” del Parco Nazionale del Vesuvio. Il sentiero sarà percorribile solo per tre giorni settimanali, dal venerdì alla domenica e, assieme agli altri sentieri già aperti, consentirà delle bellissime escursioni sul Vesuvio.

Un percorso molto bello e comodo tutto in pianura lungo 2,6 km e facilmente accessibile per escursioni naturalistiche nel tratto compreso tra il cancello di ingresso, lato Ercolano, e la cosiddetta Casa di Amelia, presso le casermette forestali. Un sentiero che nei fini settimana da luglio a ottobre consentirà belle passeggiate attraverso le foreste della Riserva Tirone.

La riorganizzazione della rete sentieristica nel Parco Nazionale del Vesuvio

Un percorso che va aggiungersi agli altri già risistemati nell’ambito della riorganizzazione della rete sentieristica intrapresa dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio assieme con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta.

Il sentiero n. 4 sarà presidiato e vigilato nei giorni di apertura con il supporto delle Guide del Parco Nazionale del Vesuvio e dei Carabinieri forestali.

L’accesso al sentiero sarà gratuito e i visitatori saranno registrati all’ingresso, per motivi di sicurezza e tutela in base alle disposizioni vigenti per l’emergenza e sarà anche possibile l’accesso a gruppi accompagnati da guide turistiche e naturalistiche professioniste.

Il sentiero n° 4 “Attraverso la riserva Tirone” è uno dei sentieri più ricchi di biodiversità del Parco nazionale del Vesuvio un sentiero agevole, adatto alle famiglie ed ai bambini con boschi e foreste in particolare leccete.

Tante novità dal Parco Nazionale del Vesuvio

