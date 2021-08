Festival del Jazz 2021 a Padula: concerti gratuiti dei grandi nomi del Jazz

Anche Fabrizio Bosso a Double SKY, un festival internazionale gratuito a cura di Maria Pia De Vito e si terrà a fine agosto nella splendida Certosa di Padula con concerti, masterclass e incontri nel complesso monumentale barocco più grande d’Italia

Dal 19 agosto fino al 27 agosto 2021 si terrà nella splendida Certosa di San Lorenzo a Padula il festival gratuito Double SKY, un festival internazionale a cura della grande jazzista napoletana Maria Pia De Vito con concerti, masterclass, incontri e tanto altro.

Tanti grandi e straordinari artisti tra i quali Rita Marcotulli, Gianluca Petrella ,Luca Aquino, Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Giovanni Guidi, Francesco Bearzatti, Michele Rabbia, che parteciperanno a Double Sky, una grande rassegna di musica internazionale diretta da Maria Pia De Vito. Giovedì 19 agosto 2021 alle ore 21 anteprima con Javier Girotto & Aires Tango, che a Padula si incontrerà con la voce e la teatralità di Peppe Servillo

Per gli appassionati anche Masterclass e i laboratori musicali, a cura di Maria Pia De Vito in programma dal 24 al 27 agosto, hanno come obiettivo quello creare attraverso l’ascolto, l’analisi e la pratica un ampliamento del vocabolario espressivo e sonoro. Sono gratuiti con prenotazione obbligatoria

Si potrà partecipare ai concerti e ai masterclass in programma solo se si è in possesso del Green Pass o certificazioni previste.

Programma dei concerti gratuiti di Double Sky

19 agosto | Ore 21.00 – Javier Girotto | Aires Tango con Peppe Servillo

23 agosto | Ore 21.00 – Rita Marcotulli | I Caraviaggianti

24 agosto | Ore 21.00 – Fabrizio Bosso Quartet | We Four

25 agosto | Ore 21.00 – Daniele Roccato | Notturni – Francesco Bearzatti Tinissima Quartet | Zorro

26 agosto | Ore 21.00 – Luca Aquino feat. Manu Katché | Gong. Il suono dell’ultimo round

27 agosto | Ore 21.00 – Giovanni Guidi | Orchestra Little Italy – Gianluca Petrella e Pasquale Mirra | Correspondence

Per partecipare ad ogni concerto è necessaria la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

