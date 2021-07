Festival sui Sentieri degli Dei ad Agerola: eventi gratuiti sui Monti Lattari

Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana con tanti spettacoli ed eventi gratuiti ma con prenotazione obbligatoria

Da mercoledì 21 luglio fino al 6 settembre 2021 ad Agerola e nell’area dei Monti Lattari e dell’Alta Costiera Amalfitana si terrà Festival sui Sentieri degli Dei con tanti eventi gratuiti di musica, teatro, letture, incontri con grandi ospiti e tanto altro.

Una grande rassegna che si svolgerà nel rispetto dei protocolli vigenti di sicurezza con eventi su prenotazione. Il festival si terrà principalmente in due luoghi: il settecentesco Palazzo Acampora e il suggestivo Parco della Colonia Montana. Solo a Ferragosto, nella notte tra il 14 e il 15 ci sarà il concerto al sorgere del sole, per i festeggiamenti all’Alba magica in alta quota sul Monte Tre Calli, del Gruppo bandistico “Città di Agerola”.

Tanti ospiti e tanti eventi gratuiti ma su prenotazione

Tanti ospiti per tanti eventi gratuiti ma su prenotazione sul sito della ProLoco con tanti ospiti tra cui Alessandro Siani, Andrea Sannino, Elio, Erri De Luca, Mariano Rigillo, Marisa Laurito, Nicola Piovani, Ermal Meta, Arisa, Gene Gnocchi, Fabrizio Moro, Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Noa e tanti altri grandi artisti ad Agerola.

Chiude il festival la micro rassegna Settembre in corte, cinque appuntamenti dall’1 al 6 settembre con: La musica dei popoli di Mimmo Maglionico, Napoli in versi e in prosa di Mario Aterrano, Je te vurria cantà di Pina Giarmanà, Il cuore che canta di Salvo De Rosa, Noi i Taranto di Corrado Taranto.

Calendario Eventi Parco Colonia Montana | Inizio Per Tutti Ore 21:00

Mercoledì 21 Luglio – Premio Roberto Bracco ad Alessandro Siani con la partecipazione straordinaria di Andrea Sannino

Venerdì 23 Luglio – Elio in Ci Vuole Orecchio Elio canta e recita Enzo Jannacci

Sabato 24 Luglio – Erri de Luca in I Compiti di uno Scrittore

Mercoledì 28 Luglio – Premio Salvatore di Giacomo a Marisa Laurito in O' Babbà è 'na cosa seria

Sabato 31 Luglio – Leggerissima Estate Paolo Belli, Sal Da Vinci, Teresa De Sio, Federico Salvatore, Random, Bungaro, Davide De Marinis, Lino Barbieri, Dario Bianchi, Sofia Guadagnini & The Romy Alys

Domenica – 1 Agosto Fabrizio Moro tutta Italiana d'autore

Lunedì 2 Agosto – Nicola Piovani in La Musica è pericolosa Premio HTT Onlus

Martedì 3 Agosto – Premio Speciale Festival Agerola a Ermal Meta Tutta italiana d'autore

Giovedì 5 Agosto – Minni Minoprio e Big Fat Band in concerto

Sabato 7 Agosto – Premio Francesco Cilea: Fabio Armiliato e Fabrizio Mocata in Recital CanTango

Domenica 8 Agosto – Gene Gnocchi in Se non ci pensa Dio, ci penso io

Lunedì 9 Agosto – Boheme di G.Puccini Direttore M° Leonardo Quadrini – Regia Katia Ricciarelli

Venerdì 13 Agosto – Arisa Ortica Special Tour 2021

Martedì 17 Agosto- Giuliana de Sio e Alessandro Haber in Favolosi

Domenica 22 Agosto – Claudia Campagnola e Marco Morandi in Chiamatemi Mimì

Venerdì 27 Agosto- NOA in Concerto Premio Agerola alla Carriera

Informazioni e prenotazioni per i vari eventi

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 450 posti a sedere) iniziano alle 21:00 – Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, seguendo le procedure previste – Prenotazione obbligatoria qui

Tutti gli eventi a Palazzo Acampora prevedono ingresso con prenotazione obbligatoria.- La prenotazione va effettuata al numero 081 8791064 (tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18) o tramite mail a info@proagerola.it

Alba magica dalle 00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto in alta quota sul Monte Tre Calli

Settembre In Corte Dall'1 al 6 settembre – Palazzo Acampora Agerola "Città Mediterranee" Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. La prenotazione va effettuata al numero 081 8791064 (tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18) o tramite mail a info@proagerola.it

Maggiori informazioni Segreteria Festival Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)081 8791064 – Sui sentieri degli Dei

