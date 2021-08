Nuovo Cinema Flegreo 2021: i film gratis all’aperto a Bacoli e a Monte di Procida

@phoebezzf

Anche quest’anno ritorna la rassegna cinematografica itinerante e gratuita “Nuovo Cinema Flegreo” tra proiezioni, incontri, dibattiti e socialità a Monte di Procida e a Bacoli

Anche quest’anno si sta svolgendo la rassegna cinematografica itinerante “Nuovo Cinema Flegreo” che presenta una serie di interessanti film ma anche incontri, dibattiti e momenti di socialità a Monte di Procida ma anche a Bacoli nei Campi Flegrei.

Una rassegna organizzata da Kino Campi Flegrei che torna per la sua seconda edizione con proiezioni che si terranno in diversi luoghi dei Campi Flegrei sempre “sotto le stelle”.

In particolare a Monte di Procida le proiezioni si svolgono al Serbatoio Creativo di Via Bellavista con il “cinema impegnato” e poi altre proiezioni ai Giardini di Dedalo nel borgo di Cappella con il “cinema per le famiglie”.

“Nuovo Cinema Flegreo” – programma di Agosto 2021

10 agosto 2021 – a Bacoli – Parco Cerillo – “Climax” di Gaspar Noé;

Il 17 agosto 2021 – a Bacoli – Parco Cerillo – “I soliti ignoti” di Mario Monicelli, Nanni Loy, Amanzio Todini;

Il 19 agosto 2021 – Monte di Procida – Serbatoio Creativo – “Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio;

il 22 agosto 2021 Monte di Procida – Giardini di Dedalo, “Inside Out” di Disney Pixar;

Il 26 agosto 2021 – Monte di Procida – Serbatoio Creativo – serata di corti di giovani autori;

Il 2 settembre 2021 – Monte di Procida – Serbatoio Creativo – “L’ombra del lupo” di Alberto Gelpi.

Nuovo Cinema Flegreo: prezzi, orari e date

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata