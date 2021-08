Gusta Minori arriva alla 25a edizione: in Costiera Amalfitana tra eventi e gastronomia di qualità

Torna il Gusta Minori in Costiera Amalfitana con arte, cultura, spettacolo e gastronomia di qualità e promozione delle tipicità locali e tanti eventi particolari tra cui La notte del panettone italiano in riva al mare

Dal 21 al 29 agosto 2021 ritorna a Minori, sulla splendida costiera amalfitana il Gusta Minori, il grande evento culturale e gastronomico che, per un’intera settimana, farà rivivere le tradizioni e i vecchi sapori della zona e della intera Costiera. Oramai da 25 anni il Gusta Minori è un grande evento che propone arte, cultura, spettacolo e gastronomia di qualità e promozione delle tipicità locali.

E in questi suoi “primi” 25 anni il Gusta Minori è riuscito a trovare la giusta combinazione tra spettacolo e degustazione di appetitosi prodotti tipici e, anche quest’anno, come dimostra il fitto programma degli eventi, il Gusta Minori sarà una grande festa da non perdere.

Previsti grandi Ospiti come Gigi Marzullo, Peppe Barra, Alessandro Siani e tanti altri e poi tanti eventi originali da non perdere come ad esempio il giorno 24 “La notte del panettone italiano in riva al mare, con degustazioni tra le melodie natalizie” o A tavola nella città del gusto: ACCUSSI’ NATALEA.

Programma Gusta Minori – 25 edizione 2021

Sabato 21 agosto ore 21,30

Piazza Cantilena

Letto ad una piazza con GIGI MARZULLO E PEPPE BARRA

A tavola nella città del gusto: I LIMONI E LE PORTATRICI DI LIMONI

Domenica 22 agosto ore 18,00

Con partenza dalla Basilica di S. Trofimena

“Minori religiosa”, passeggiando tra vicoli, slarghi e scalinate per conoscere i luoghi di arte e religiosità, a cura della Pro Loco di Minori

A tavola nella città del gusto: ONORANDO SANTA TROFIMENA

Lunedì 23 agosto ore 21,00

Piazzetta Maggiore Garofalo

“Minori letteraria”, ricordando Luigi Di Lieto, Fulvio Di Lieto e Daniele Lembo. Coordina Alfonso Bottone

A tavola nella città del gusto: IL MENU’ DELLA GUERRA “ADDA PASSA’ A NUTTATA”

Martedì 24 agosto ore 19,00

Piazza Cantilena

Convegno “Il panettone e le tradizioni del Natale”

Consegna del Premio “Stelle d’Italia” e del Premio “Alfonso Pepe” – Saluti:Andrea Reale, sindaco di Minori, Dott. Francesco Russo, prefetto di Salerno, Dott. Felice Casucci, assessore regionale Introduzione:Salvatore De Riso Claudio Gatti – Partecipano: Prof. Domenico De Masi, Don Alfonso Iaccarino, Alessandro Siani, Prof. Giuseppe Gargano, Prof. Luigi Di Ruocco, Angelo Amato – Presenta: Peppe Iannicelli

Dalle ore 20,30 La notte del panettone italiano in riva al mare, degustazioni tra le melodie natalizie A tavola nella città del gusto: ACCUSSI’ NATALEA

Mercoledì 25 agosto ore 21,30

Piazzetta Maggiore Garofalo

“Minori solidale… per la vita”. – Presentazione del libro di don Antonio Ruccia “È vita. Storia di un bambino scartato, abbandonato… affidato” – Coordina Francesco Del Pizzo – A tavola nella città del gusto: MAREINFAVOLA, MAREINTAVOLA

Da Giovedì 26 a Sabato 28 agosto al mattino e al pomeriggio

“Sui passi delle Formichelle”- Visita al Sentiero dei Limoni a cura della Pro Loco di Minori

Area Archeologica di Villa Romana Drama de Antiquis 5.0 – spettacoli ore 20.00 – 21,15 e 22,30

A tavola nella città del gusto:

Giovedì 26: A TAVOLA CON MASANIELLO

Venerdì 27: TABULA AMALPHITANA, A TAVOLA COL DOGE

Sabato 28: ANNO 79 D.C. – I ROMANI A TAVOLA

Domenica 29 agosto ore 21,30

Piazza Cantilena

Serata finale della 25ma edizione del Gusta Minori “Cantata popolare” il Ritmo della Felicità

con Carlo Faiello, Giovanni Mauriello, Fausta Vetere, Antonella Morea, Patrizia Spinosi e la Santa Chiara Orchestra A tavola nella città del gusto: LA RICETTA DI GUSTAMINORI 25

Maggiori informazioni – Gusta Minori

