Visite guidate alla Baia di Ieranto con percorsi terra-mare fra trekking, kayak e snorkeling

Visite straordinarie per tutto agosto e settembre alla splendida Baia di Ieranto a Massalubrense, in costiera sorrentina, un luogo straordinario protetto e seguito dal FAI, il Fondo Ambiente Italia

Questa estate, tutti i giorni, tranne il lunedì si potranno effettuare delle visite straordinarie alla splendida Baia di Ieranto a Massalubrense. Le visite si potranno effettuare fino a fine settembre, dalle 9:00 alle 18:00, escluso il lunedì, e consentiranno degli straordinari percorsi guidati tra terra e mare. Visite speciali che spaziano dal trekking, al kayak e allo snorkeling per scoprire la splendida baia di Ieranto in maniera eco-sostenibile.

Visite guidate integrate “La Baia in Fondo al sentiero”

Le visite fanno parte del progetto la Baia in Fondo al sentiero un progetto del FAI in collaborazione con l’Area Marina Protetta Punta Campanella per favorire la corretta fruizione della baia, mediante la promozione di attività di volontariato, escursionismo e visite guidate per godere della natura protetta.

Le visite guidate integrate sono svolte in collaborazione con l’Associazione MAREA Outdoors: Trekking, Canoa e Snorkeling per scoprire le bellezze della Baia di Ieranto in maniera eco-compatibile. Le visite sono diverse e tra le tante consigliamo in particolare:

Visita integrata Terra-Mare, parte dalla piazzetta di Nerano su un percorso da trekking di media difficoltà, unica via di accesso per raggiungere la Baia di Ieranto, molto panoramico e aperto sul Golfo di Salerno. Dopo una sosta presso la casa colonica, si visita la Torre di Montalto e il complesso di archeologia industriale della ex cava Italsider. La visita, nel primo pomeriggio, prosegue in kayak per esplorare le grotte e la costa; dalla Baia Grande fino a Punta Campanella. Con la giusta temperatura dell’acqua, con maschera e pinne, partiremo alla scoperta dei fondali della baia e delle sue bellezze sottomarine.

Percorsi guidati limitati, sia a terra che in acqua, della durata ciascuno di circa un'ora e mezza, saranno proposti tutti i giorni con orari stabiliti, per avvicinare anche i bagnanti o chi non ha a disposizione l'intera giornata, al tema della salvaguardia ambientale e ad una fruizione più consapevole delle bellezze della Baia di Ieranto.

Osservazioni Marine permetteranno di approfondire insieme ai volontari, ai ricercatori e alle guide impegnate nel progetto, il lavoro di conservazione, tutela e ricerca condotto a Ieranto sul tema della biologia marina. Gli approfondimenti di biologia marina permetteranno, in due ore, in una giornata intera o in un vero e proprio corso della durata di cinque lezioni, di approfondire la conoscenza degli aspetti più interessanti della vita di alghe, pesci, spugne, posidonia e biocostruzioni presenti nella baia.

Quando si svolgono e quanto costano le visite

Le visite vengono effettuate tutti i giorni su prenotazione, fino a fine settembre, tranne il lunedì, dalle 9:00/18:00

Percorso integrato terra – mare: dalle 9:00 alle 16:00

Percorsi di conoscenza sui sentieri: ore 11:00 e 17:00

Visite guidate in kayak: dalle 11:00 alle 12:30, dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 17:00

Percorsi di snorkeling: dalle 11:00 alle 12:30, dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 17:00

Esplorazioni marine: ore 10:30 e 13:00

Approfondimenti di biologia marina: mercoledì e sabato, incontro base dalle ore 10:00 alle 12:30; incontro giorno intero dalle 10:30 alle 16:30

Quanto costa partecipare alle visite

Percorsi di conoscenza a terra

Adulti: 5 € una sezione / 10 € due sezioni

Iscritti FAI e Ragazzi (da 8 a 18 anni): 4 € una sezione / 8 € due sezioni

Famiglie (due adulti e due ragazzi): 10 € una sezione / 20 € due sezioni

Percorso integrato terra – mare

Adulti: 40 €

Iscritti FAI: 35 €

Ragazzi (da 8 a 18 anni): 30 €

Bambini (fino a 7 anni): gratuito

Famiglie (2 adulti e 2 ragazzi): sconto del 15%

Visite guidate in kajak

Adulti: 20 €

Iscritti FAI e ragazzi (da 8 a 18 anni): 15 €

Snorkeling

Adulti: 20 €

Iscritti FAI e ragazzi: 15 €

Esplorazioni marine

Adulti: 30 €

Iscritti FAI: 25 €

Ragazzi (da 8 a 18 anni): 20 €

Possibili Corso di avvicinamento alla biologia marina – L’accesso alle visite e alle attività è possibile solo con Green Pass e seguendo le normative vigenti di sicurezza.

Per informazioni e prenotazioni FAI Ambiente Italia 335 8410253 – faiieranto@fondoambiente.it

