Velia Teatro Festival 2021 nel Teatro Antico dell’Acropoli di Velia

Dopo 2500 anni ritornano gli eventi teatrali aperti al pubblico nell’antico teatro dell’Acropoli di Elea Velia vicino ad Ascea

Si terrà fino a mercoledì 28 agosto 2021 la XXIV edizione di Velia Teatro Festival, dedicata in memoria a Aldo Masullo, con spettacoli anche nel Teatro Antico dell’Acropoli di Elea/Velia ad Ascea.

Ben 14 spettacoli di Teatro Classico e Teatro Filosofico, preceduti da Lectio brevis, con il pubblico in presenza che si terranno dopo secoli sul promontorio dei filosofi.

Un evento voluto dal Mibact e dal Parco Archeologico di Paestum e Velia che hanno autorizzato la “concessione del Teatro Antico ubicato nell’Acropoli di Elea Velia per lo svolgimento di alcuni spettacoli della XXIV edizione del Festival VeliaTeatro”. Ricordiamo che in questo periodo il Parco Archeologico di Paestum e Velia organizza interessanti aperture serali.

Eventi con un numero ridotto di spettatori e che si svolgeranno seguendo normative in vigore per l’emergenza in corso tra l’antico Teatro dell’Acropoli e la moderna Arena Zenone di Fondazione Alario nei pressi dell’Area archeologica.

VeliaTeatro Festival – XXIV edizione – programma

Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 – Ecuba Regina – Autorità e Responsabilità di e con Ivana Monti

Lunedì 9 e martedì 10 agosto 2021 – Baccanti di Euripide

Giovedì 12 agosto 2021 – La Donna di Samo (Samia) di Menandro

Sabato 14 agosto 2021 – Cassandra di Giulia Salis

Lunedì 16 agosto 2021 – Medea e Clitennestra da Dario Fo a Marguerite Yourcenar

Martedì 17 agosto 2021 – Dante e gli Altri: viaggio dentro e intorno alla Divina Commedia. Inferno di e con Gianluigi Toso

Giovedì 19 agosto 2021 – Odissea di Omero

Venerdì 20 agosto 2021 – Il Viaggio di Parmenide dai frammenti di Parmenide di Elea

Sabato 21 agosto 2021 – Ulisse, nessuno e centomila. La figura di Ulisse nella letteratura del 900 di e con Gianluigi Tosto

Lunedì 23 agosto 2021 – Elena, la femme fatale del mito greco

Mercoledì 25 agosto 2021 – Orestea – agamennone+coefore da Eschilo

Giovedì 26 agosto 2021 – Pentesilea vs Achielle di Francesco Randazzo

Venerdì 27 agosto 2021 – Canto Alquanto Kosmographie per voce arco e firmamento – Omaggio a Ipazia di Stelle mai sazia

Sabato 28 agosto 2021 – Edipostanco di e con Marco Grossi

Come partecipare agli spettacoli di Velia Teatro Antico

Gli spettacoli dei giorni 7, 8 e 20 agosto 2021 si svolgeranno presso l’antico teatro dell’acropoli di Velia gli altri nella moderna struttura di Arena Zenone di Fondazione Alario nei pressi dell’Area archeologica.

Dove: Parco Archeologico Velia

Orario: Inizio spettacoli ore 21.00.

Prezzi: Costo biglietto Ecuba Regina e Il viaggio di Parmenide 25 euro. – Altri spettacoli 20 euro – Under 12 anni 10 euro.

Costo biglietto Ecuba Regina e Il viaggio di Parmenide 25 euro. – Altri spettacoli 20 euro – Under 12 anni 10 euro. Green Pass obbligatorio

Maggiori informazioni e prenotazioni info@veliateatro.it – 334 3266442

