Paestum e Velia by Night: Aperture Straordinarie Serali del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Parco Archeologico di Paestum e Velia

Per tutta l’estate si terranno delle straordinarie visite libere o accompagnate di notte nei due grandi siti della Magna Grecia tra bellissimi templi illuminati in maniera suggestiva

Iniziano le aperture serali nel suggestivo Parco Archeologico di Paestum e Velia. Dal 4 luglio al 5 settembre 2021 sarà possibile visitare di notte i suggestivi siti Archeologici di Paestum e Velia che, rimarranno aperti dalle ore 20:00 alle ore 23:00 al costo di 5 euro.

Un viaggio di notte, nelle fresche serate estive, tra i grandi templi della magna-grecia con visite libere al Santuario meridionale di Paestum e alla città bassa di Velia e, su prenotazione, visite animate con ospiti d’eccezione.

Le visite accompagnate a Paestum e a Velia

A Paestum durante le serate di apertura oltre alle visite libere ci saranno anche quelle accompagnate ma su prenotazione. A Paestum sarà Pulcinella ad accompagnare i visitatori in un tour tra i templi greci meglio conservati al mondo e spiegherà, con un linguaggio tipico della commedia dell’arte, la storia dell’antica città di Poseidonia-Paestum, questa volta con il naso all’insù, per scoprire le straordinarie storie del mito legate alle stelle.

Anche a Velia ci saranno visite libere e accompagnate: con l’iniziativa “Velia al chiaro di luna. Musica & Parole nell’antichità” su prenotazione i visitatori al lume delle lanterne troveranno attori e musicisti che interpreteranno brani del mondo classico accompagnando i visitatori in un tour unico, indietro nel tempo, rivivendo le antiche atmosfere della città magno greca, patria dei filosofi Parmenide e Zenone.

Paestum e Velia by Night – programma di dettaglio

Le visite si terranno in genere nei weekend ma anche in altri giorni della settimana. Di seguito le date precise in entrambi i siti.

Area Archeologica di Paestum

“Paestum by Night” con Visita libera al Santuario meridionale di Paestum nei giorni:- Domenica 4 luglio; sabato 10 luglio; domenica 11 luglio; sabato 17 luglio; domenica 18 luglio; sabato 24 luglio; domenica 25 luglio; sabato 31 luglio; domenica 1°agosto; domenica 8 agosto; sabato 14 agosto; domenica 15 agosto; lunedì 16 agosto; sabato 21 agosto; domenica 22 agosto; sabato 28 agosto; domenica 29 agosto; sabato 4 settembre; domenica 5 settembre. I ngressi contingentati. Costo biglietto serale Paestum by night € 5,00.

Serate di aperture con "Pulcinella racconta Paestum. Storie di miti e costellazioni" – 3 luglio – 4 luglio – 18 luglio – 25 luglio – 31 luglio – 1° agosto – 14 agosto – 15 agosto – 16 agosto – 22 agosto – 28 agosto – 5 settembre. Ore 20:30 e 21:30 – Max 30 persone per gruppo. Prenotazione obbligatoria alla mail prenotazionipaestumevelia@gmail.com

Area Archeologica di Velia

“Velia by Night” con Visita libera alla città bassa di Velia nei giorni – Domenica 4 luglio; sabato 10 luglio; domenica 11 luglio; sabato 17 luglio; domenica 18 luglio; sabato 24 luglio; domenica 25 luglio; sabato 31 luglio; domenica 1° agosto; domenica 8 agosto; sabato 14 agosto; domenica 15 agosto; lunedì 16 agosto; sabato 21 agosto; domenica 22 agosto; sabato 28 agosto; domenica 29 agosto; sabato 4 settembre; domenica 5 settembre. Ingressi contingentati. Costo biglietto serale Velia by night € 5,00.

Nelle seguenti serate di aperture straordinarie si terrà l'iniziativa "Velia al chiaro di luna. Musica&Parole nell'antichità" – 4 luglio – 17 luglio – 18 luglio – 24 luglio – 25 luglio – 31 luglio – 1° agosto – 14 agosto – 15 agosto – 16 agosto – 22 agosto – 28 agosto – 5 settembre.- Ore 20:30 e 21:30 – Max 30 persone per gruppo. Prenotazione obbligatoria alla mail prenotazionipaestumevelia@gmail.com

Gli eventi culturali saranno organizzati nel rispetto della normativa d’emergenza vigente

Maggiori informazioni:

