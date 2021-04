Torna visitabile l’antico teatro greco del parco archeologico di Elea-Velia

Restaurato l’antico Teatro di Elea-Velia una struttura che risale al 400 a.C e che torna visitabile dopo un intervento di manutenzione straordinaria. Alla riapertura dei musei potrà essere visitata anche l’intera la cavea del teatro

L’antico Teatro di Elea-Velia, ritrovato negli anni ’80, torna visitabile dopo un intervento di manutenzione straordinaria che lo ha reso finalmente accessibile ai visitatori del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Il Teatro potrà essere dunque visitato alla riapertura dei musei con l’intera la cavea del teatro che sarà accessibile al pubblico, cosa prima non possibile.

Un intervento reso urgente a causa del degrado delle sedute dell’antico edificio teatrale pieno di piante infestanti e infiltrazioni d’acqua che minacciavano la tenuta dei blocchi originali.

L’intervento consentirà, quando possibile, anche di utilizzare l’antico edificio per spettacoli teatrali, ma anche di far accedere i visitatori del parco Archeologico alla cavea dell’antico monumento che, grazie al suo restauro, ci potrà far riscoprire la sorprendente acustica dei teatri antichi.

L’antico Teatro di Elea-Velia

Il teatro di Velia fu costruito verso il 400 a.C. sul versante sud-orientale dell’acropoli della città magno-greca in una zona dove prima c’erano delle abitazioni. Fa parte di una complessa riorganizzazione degli spazi dell’acropoli voluta all’epoca con imponenti opere di terrazzamento e risistemazione del grande tempio alle sue spalle, forse dedicato al culto di Athena.

Poi il teatro fu ristrutturato e raggiunse il suo massimo splendore in epoca imperiale, quando a Velia si parlava ancora il greco a differenza di altri centri magno-greci come la vicina Paestum. Un luogo straordinario dell’antica Velia che speriamo di rivedere al più presto.

