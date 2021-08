Teatri in Blu: musica e teatro nel borgo di Cetara in Costiera Amalfitana

Cetara al Tramonto - © Napoli da Vivere

Teatro e musica a picco sul mare a Cetara per la quinta edizione di Teatri in Blu una rassegna che presenta straordinari spettacoli con lo sfondo del mare nel piccolo borgo della costiera amalfitana

Si terrà dal 27 agosto fino al 3 settembre 2021 la quinta edizione di Teatri in Blu che si svolgerà a Cetara tra piazza San Francesco e piazzetta Grotta. Teatri in Blu è il festival di teatro e musica che anima la fine dell’estate nello straordinario borgo marinaro di Cetara, in costiera amalfitana, ed è ideato e diretto da Vincenzo Albano.

Quest’anno Teatri in Blu presenta tre diverse categorie di spettacolo:

#bluKIDS , cinque appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie che si terranno in piazza San Francesco tutti alle ore 20.30. Gli eventi di #bluKIDS sono gratuiti con uscita “a cappello”, ma con prenotazione obbligatoria su internet

#bluLIVE, cinque appuntamenti con musica dal vivo nella suggestiva piazzetta Grotta alle ore 21.00 o alle 22.00 in piazzetta Grotta. Gli eventi di #bluLIVE sono a pagamento di 12 euro con il solo concerto di Pacifico che costa 20 euro. Biglietti acquistabili su GO2 (fino a 2 ore prima dello spettacolo).

#bluTALE, un format particolare per persone unite da vincolo sentimentale tra paesaggi mozzafiato e parole d'amore, con i percorsi che si svolgeranno in luogo segreto. Il costo del biglietto per #bluTALE è a partecipazione libera su prenotazione.

Tutte le informazioni e prenotazioni su info@erreteatro.it o al numero 3294022021. Per tutti gli eventi è necessario il Green Pass. Teatri in Blu inizia parte venerdì 27 agosto 2021 ore 20.30 con il primo appuntamento con #bluKIDS, con in scena in scena Zampalesta u cane tempesta, di e con Angelo Gallo, spettacolo di burattini tradizionali calabresi.

Programma Teatri In Blu 2021 – Cetara (Sa)

Venerdì 27 Agosto

#bluKIDS| PIAZZA S. FRANCESCO, ORE 20.30 – ingresso gratuito, uscita “a cappello” · prenotazione obbligatoria su cetara4season.it – TEATRO DELLA MARUCA ZAMPALESTA U CANE TEMPESTA di e con Angelo Gallo · scene e burattinidi Angelo Gallo

a seguire

#bluLIVE| PIAZZETTA GROTTA, ORE 22.00 – ingresso 12 euro inclusa prevendita · acquista su go2.it ERICA MOU PUNTI DI FUGA · tour estate 2021 con Erica Mou (chitarra, voce, loops) e Flavia Massimo (violoncello, batteria elettronica, live electronics, voce) booking agency OTR Live

Domenica 29 Agosto

#bluKIDS PIAZZA S. FRANCESCO, ORE 20.30 ingresso gratuito, uscita “a cappello” · prenotazione obbligatoria su cetara4season.it TEATRO DEI PIEDI – VA’ DOVE TI PORTA IL PIEDE di e con Laura Kibel

a seguire

#bluLIVE|PIAZZETTA GROTTA, ORE 22.00 – ingresso 12 euro inclusa prevendita · acquista su go2.it PATRIZIA LAQUIDARA STORIE con Patrizia Laquidara (voce) e Davide Repele (chitarra)

Lunedì 30 Agosto

#bluLIVE PIAZZETTA GROTTA, ORE 21.00 – ingresso 20 euro inclusa prevendita · acquista su go2.it PACIFICO – UN ANNO CHE PARE SOGNATO con Pacifico (piano, chitarra e voce) e con Antonio Leofreddi (viola) booking agency Ponderosa Music&Art

Martedì 31 Agosto

#bluKIDS PIAZZA S. FRANCESCO, ORE 20.30 – ingresso gratuito, uscita “a cappello” · prenotazione obbligatoria su cetara4season.it CONTAMINARTE I SOGNI DELLE MARIONETTE DI MARE testi e opere di Nigel Lembo · musiche Raffaele Amenta

a seguire

#bluLIVE| PIAZZETTA GROTTA, ORE 22.00 – ingresso 12 euro inclusa prevendita · acquista su go2.it ALFINA SCORZA LE LETTERE DI JO con Alfina Scorza (voce), Pasquale Curcio (chitarra) e Ivan Cantarella (percussioni) booking agency Sofy Music

Mercoledì 1 settembre

#bluKIDS PIAZZA S. FRANCESCO, ORE 20.30 – ingresso gratuito, uscita “a cappello” · prenotazione obbligatoria su cetara4season.it PRINCIPIO ATTIVO TEATRO STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA (MANNAGGIA ‘A MORTE) con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo musiche eseguite dal vivo di Leone Marco Bartolo

a seguire

#bluTALE LUOGO E APPUNTAMENTO SEGRETO – partecipazione libera su prenotazione, riservata a coppie di persone unite da vincolo sentimentale contatti: info@erreteatro.it- 329 4022021 ROSABELLA TEATRO 29 MARZO 1912 testo di Mauro Andrizzi e Marcus Lindeen, da una lettera di Robert Falcon Scott un’idea di Elena Cucci e Giulio Stasi con Giulio Stasi · assistente Simona Fredella

Giovedì 2 settembre

#bluKIDS PIAZZA S. FRANCESCO, ORE 20.30 – ingresso gratuito, uscita “a cappello” · prenotazione obbligatoria su cetara4season.it TEATRO NEL BAULE UFFICIO PAROLE SMARRITE con Simona di Maio e Sebastiano Coticelli – * Lo spettacolo sarà preceduto dal laboratorio L’UFFICIO SEGRETO,per bambini dai 6 agli 11 anni. Un’ora di gioco, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, su alcune tecniche teatrali, che sveleranno ai piccoli partecipanti curiosità sullo spettacolo, retroscena divertenti e segreti di scena. Numero di partecipanti: 16

a seguire

#bluTALE – LUOGO E APPUNTAMENTO SEGRETO – partecipazione libera su prenotazione, riservata a coppie di persone unite da vincolo sentimentale contatti: info@erreteatro.it- 329 4022021 ROSABELLA TEATRO – 29 MARZO 1912 testo di Mauro Andrizzi e Marcus Lindeen, da una lettera di Robert Falcon Scott un’idea di Elena Cucci e Giulio Stasi | con Giulio Stasi | assistente Simona Fredella

Venerdì 3 settembre

#bluLIVE PIAZZETTA GROTTA, ORE 21.00 – ingresso 12 euro inclusa prevendita · acquista su go2.it MIMOSA CAMPIRONI Live concert di e con Mimosa Campironi

Teatri in Blu 2021 – Cetara (Sa) – info@erreteatro.it- 329 4022021 – www.erreteatro.it– facebook erreteatro – instagram erre_teatro

