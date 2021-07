Vanvitelli sotto le stelle: cinema gratuito sotto le stelle al Real Belvedere di San Leucio

Una rassegna gratuita di cinema all’aperto con anche ospiti d’eccezione che si terrà nella splendida location del Real Belvedere di San Leucio. “Vanvitelli sotto le stelle” è ideata da Confcommercio Caserta per allietare le serate di chi resta in città

Dal 31 luglio al 12 settembre 2021 parte la terza edizione della rassegna gratuita di cinema all’aperto di sera “Vanvitelli sotto le stelle” che si terrà al Real Belvedere di San Leucio, vicino Caserta.

Previsti anche quest’anno grandi film e poi ospiti d’eccezione, e tante sorprese per le sei serate previste di grande cinema, tutte ad ingresso gratuito.

Al Real Belvedere di San Leucio la terza edizione di una manifestazione, patrocinata dal Comune di Caserta, che si sta trasformando in un vero e proprio Festival cinematografico con ospiti d’eccezione, riconoscimenti, premi e tante sorprese.

“Vanvitelli sotto le stelle” al Real Belvedere di San Leucio

Vanvitelli sotto le stelle inizia sabato 31 luglio alle ore 20,30 con una serata evento, presenti tante autorità, con il ‘Non odiare’, candidato a 4 Nastri d’Argento e 3 David di Donatello, alla presenza del regista Mauro Mancini che incontrerà il pubblico subito dopo la proiezione.

Di qualità anche il resto del cartellone che sarà proposto sempre di sabato nello splendido scenario del Real Belvedere di San Leucio.

sabato 31 luglio alle ore 20,30 – ‘Non odiare’ di Mauro Mancini – presente il regista Mauro Mancini

– presente il regista Mauro Mancini sabato 7 agosto alle ore 21 – ‘Picciridda’ di Paolo Licata – presente il regista Paolo Licata e l’attrice Katia Greco.

– presente il regista Paolo Licata e l’attrice Katia Greco. sabato 21 agosto alle ore 21 – ‘Trash – La leggenda della piramide magica’ di Luca della Grotta e Francesco Dafano –

di Luca della Grotta e Francesco Dafano – Sabato 28 agosto alle ore 21 – ‘Regina’ di Alessandro Grande – Ospite il regista Alessandro Grande.

– Ospite il regista Alessandro Grande. Sabato 4 settembre alle ore 21 – ‘Calibro 9’ di Tony D’Angelo – ospite il regista Tony D’Angelo

– ospite il regista Tony D’Angelo Sabato 12 settembre alle ore 21 – ‘Padrenostro’ di Claudio Noce – presente il regista Claudio Noce

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21,00. I biglietti per assistere alle proiezioni gratuite potranno essere ritirati a partire da martedì pomeriggio 27 luglio nei punti vendita dei partner della rassegna e precisamente nei supermercati MD di San Nicola la Strada, Casagiove, Tredici e Curti, da Vanessa Sound in via Tescione a Caserta, alla pizzeria Sunrise di via Roma a Caserta, alla concessionaria Twins Volkswagen di Marcianise, al negozio di abbigliamento De Matteo uomo di Santa Maria a Vico.

