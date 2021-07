Positano Mare, Sole e Cultura: 29° edizione della rassegna letteraria a Positano

La rassegna letteraria nei luoghi più belli di Positano

Si terrà nella splendida cittadina di Positano, in costiera Amalfitana, dal 23 luglio all’8 ottobre 2021 la rassegna letteraria Positano Mare, Sole e Cultura presieduta da Aldo Grasso e organizzata in collaborazione con Mondadori. Quest’anno in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri la XXIX edizione seguirà il tema In piccioletta barca. Navigando tra le parole.

La nuova edizione è iniziata venerdì 23 luglio alle ore 21:00 a Palazzo Murat, con Teresa Ciabatti, autrice del volume Sembrava bellezza (Mondadori) che assieme al direttore del settimanale Donna Moderna, Annalisa Monfreda, hanno dato vita ad una riflessione sul tema “Il tempo del viaggio”. Una rassegna trentennale che anno dopo anno si rinnova e ricrea sempre nuovi spunti di riflessione e che propone sempre ospiti d’eccezione. Di seguito le date degli incontri, gli autori che parteciperanno e il tema della serata.

Il Programma di “Positano Mare, Sole e Cultura” 2021

venerdì 23 luglio ore 21 – Palazzo Murat – Teresa Ciabatti e Annalisa Monfreda – “Il tempo del viaggio”.

mercoledì 28 luglio ore 21 – Terrazza Hotel Le Agavi – Federico Rampini e Mario Tozzi – "Navigando nel tempo"

Giovedì 5 agosto ore 21 – Terrazza Marincanto – Elisabetta Rasy e Romana Petri – "Fotografando la storia"

Venerdì 6 agosto ore 21 – Villa Treville – Gennaro Sangiuliano e Antonio Monda – "Mondi e Visioni"

Venerdì 10 settembre ore 21 – Blu Bar – Lido l'Incanto – Gennaro Della Volpe in arte RAIZ e Diego Lama – "Tra Magia e Mistero"

venerdì 8 ottobre ore 18 – Hotel Buca di Bacco- Camilla Boniardi (Camihawke) e Drusilla Foer – "Le prospettive del viaggio"

Come partecipare a “Positano Mare, Sole e Cultura” 2021

Nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti sarà possibile assistere agli incontri solo con prenotazione obbligatoria a

Il posto potrà considerarsi prenotato solo dopo la ricezione di un’email di conferma da parte dell’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in Diretta Live Streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della rassegna.

