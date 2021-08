Carditello Festival 2021: Volo in Mongolfiere, vino e musica

© Scabec spa - vincedagelo_

Anche per questa II edizione il Carditello Festival organizza Jazz & Wine accostando la buona musica Jazz agli ottimi vini della Campania. Previsti anche voli vincolati in mongolfiera per scoprire la Reggia borbonica e il parco dall’alto

Quattro giorni di buona musica e buon vino dal 26 al 29 agosto 2021 con Jazz & Wine al Carditello Festival presso la bella Reggia Borbonica di Carditello a San Tammaro (CE).

Una interessante rassegna musicale organizzata nel suggestivo scenario della reggia borbonica che chiude la stagione 2021 e il suo secondo anno con la manifestazione “Jazz&Wine“: un bell’evento che si pone l’obiettivo di creare un connubio tra cultura e musica, ispirato ai grandi vini campani.

Nei quattro giorni previsti anche voli vincolati in mongolfiera per scoprire la Reggia borbonica dall’alto.

Buoni vini e grande musica a Carditello

A Jazz & Wine ognuno dei quattro giorni della rassegna sarà dedicato alla presentazione di un vitigno bianco campano e parteciperanno all’evento le aziende vitivinicole che hanno sede operativa in Campania.

Nei quattro giorni si inizia alle 18,30 presentando ogni giorno un vino: in particolare il 26 sarà la serata dedicata al Falanghina, il 27 quella del Greco, il 28 una serata dedicata ai migliori vini campani e il 29 la serata sarà per il Pallagrello Bianco, sempre con degustazioni e introduzione alla degustazione di esperti del settore.

Dalle 19,30 e fino alle 21 ci saranno vari eventi nel vicino Bosco dei Cerri e poi alle 21 la grande musica jazz con importanti personaggi di questa straordinaria musica.

26 agosto – “Tango nuevo revisited” – Javier Girotto Trio

27 agosto – “Folk Songs” – Steinar Rakness

28 agosto – Luca Aquino e Natalino Marchetti duo

29 agosto – “In the Eyes of the Whale” – Michelangelo Scandroglio

I prezzi per partecipare alle serate variano a seconda della combinazione che si sceglie. Ad esempio 10 € per il singolo concerto o 19€ per 4 concerti o 15€ per concerto e degustazione di vini o 20 € per concerto e volo in mongolfiera.

Sul link tutti i prezzi delle varie combinazioni e i dettagli dei programmi delle 4 sere.

Maggiori informazioni – Jazz & Wine al Carditello Festival

