Cinema all’aperto nel grande Anfiteatro Campano per l’Arena Spartacus Festival

Continuano le serate all’aperto nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere anche con una serie di proiezioni cinematografiche di ottimo livello. Ecco il programma dei film

Sta riscuotendo un buon successo l’Arena Spartacus Festival che propone quattro mesi di spettacoli dal vivo nello straordinario Anfiteatro di Capua, il più grande d’Italia dopo il Colosseo con oltre settanta serate fino al 12 Settembre 2021.

Noto anche il programma della rassegna di film all’aperto che si terrà sempre nell’Anfiteatro Campano in tutta sicurezza e rispettando le normative vigenti.

Una particolare rassegna cinematografica che nasce nel segno della ripartenza e con il preciso intento di restituire ad alcune delle migliori opere italiane dell’ultimo anno la dimensione più adeguata, quella della visione collettiva su grande schermo. In tutte le proiezioni ci sarà la presenza di registi e/o attori.

I Film in programma dal 22 giugno al 27 luglio 2021

22 giugno – “Est – Dittatura Last Minute” (con la presenza del produttore Maurizio Paganelli).

29 giugno – "Il caso Braibanti" (con la presenza dei registi Carmen Giardina e Massimiliano Palmese)

5 luglio – "Gli anni amari" (con la presenza del regista Andrea Adriatico)

9 luglio – "Cosa sarà" (con la presenza del regista Francesco Bruni)

13 luglio – "Il buco in testa" ( con la presenza del regista Antonio Capuano e degli attori Teresa Saponangelo e Francesco Di Leva)

20 luglio – "Paradise – Una nuova vita" (con la presenza del regista Davide Del Degan e dell'attore Vincenzo Nemolato)

27 luglio – "Maledetta primavera" (con la presenza della regista Elisa Amoruso).

Prezzi popolari per tutte le serate e visite all’Anfiteatro Campano prima degli spettacoli

Prezzo di 5 euro per le proiezioni cinematografiche ma popolari i prezzi per tutti gli spettacoli del Festival (tra i 10 e i 15 euro per gli spettacoli musicali e teatrali, ed ingresso libero per i talk letterari). Ogni sera (tranne il lunedì) arrivando entro le 19 sarà possibile visitare l’Anfiteatro Campano e il Museo dei Gladiatori (biglietto d’ingresso 2,50 euro).

Durante l’intera manifestazione sarà sempre aperta l’area caffetteria, pizzeria e ristorazione stabilmente curata da Amico Bio Arena Spartacus che dal 2013 è il primo ristorante biologico al mondo in un sito archeologico e che in occasione del Festival proporrà speciali menù tematici a prezzi ridotti .

