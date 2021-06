Arena Spartacus Festival quattro mesi di spettacoli dal vivo: programma di giugno

Ritornano i grandi spettacoli all’aperto nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere con quattro mesi di eventi tra cinema, letteratura, musica e teatro con oltre settanta serate

Quattro mesi di spettacoli dal vivo nello straordinario Anfiteatro di Capua, il più grande d’Italia dopo il Colosseo, con una bella rassegna tra cinema, letteratura, musica e teatro. Previste oltre settanta serate dal 10 Giugno al 12 Settembre 2021 con un cartellone quanto mai variegato.

L’Arena Spartacus Festival sarà uno dei festival più ricchi di questa stagione con tantissimi eventi, sempre nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere e in tutta sicurezza e rispettando le normative vigenti.

Ci saranno infatti posti a sedere numerati, distanziamento anche oltre il previsto e controllo di ogni singolo accesso. Anche quest’anno sarà possibile cenare da “Amico Bio Arena Spartacus”, nato nel 2013 come primo ristorante al mondo in un sito archeologico.

Il programma di giugno 2021 all’Arena Spartacus Festival

Jazz, folk, rap e musica d’autore per le notti musicali sotto le stelle all’Anfiteatro Campano.

10 giugno . Io, Rino Gaetano – grande omaggio a Rino Gaetano con Michele Papale e la sua band con il DNA dell’indimenticabile cantautore calabrese rappresentato dalla voce del nipote, Danilo Scortichini.

– grande omaggio a Rino Gaetano con Michele Papale e la sua band con il DNA dell’indimenticabile cantautore calabrese rappresentato dalla voce del nipote, Danilo Scortichini. 17 giugno – Luca Rossi & Marcello Colasurdo – serata della musica con le tammorre di Luca Rossi e la voce ‘popolare’ per eccellenza di Marcello Colasurdo

– serata della musica con le tammorre di Luca Rossi e la voce ‘popolare’ per eccellenza di Marcello Colasurdo 23 giugno – Roberto Ando – spettacolo teatrale “Storia di un oblio”

– Roberto Ando – spettacolo teatrale “Storia di un oblio” 24 giugno – Rita Marcotulli & Maria Pia De Vito – il pianoforte di Rita Marcotulli e la voce jazz di Maria Pia De Vito

– il pianoforte di Rita Marcotulli e la voce jazz di Maria Pia De Vito 30 giugno – Frankie hi-nrg mc eccezionalmente il rap di Frankie hi-nrg mc

eccezionalmente il rap di Frankie hi-nrg mc 01 luglio – Jacopo Fo – Spettacolo teatrale di Jacopo Fo per “Sesso Zen Remix”

Prezzi popolari per tutte le serate, visite all’Anfiteatro Campano prima degli spettacoli

Saranno veramente popolari i prezzi per tutti gli spettacoli del Festival (tra i 10 e i 15 euro per gli spettacoli musicali e teatrali, 5 euro per le proiezioni cinematografiche ed ingresso libero per i talk letterari).

Ogni sera (tranne il lunedì) arrivando entro le 19 sarà possibile visitare l’Anfiteatro Campano e il Museo dei Gladiatori (biglietto d’ingresso 2,50 euro).

Durante l’intera manifestazione sarà sempre aperta l’area caffetteria, pizzeria e ristorazione stabilmente curata da Amico Bio Arena Spartacus che dal 2013 è il primo ristorante biologico al mondo in un sito archeologico e che in occasione del Festival proporrà speciali menù tematici a prezzi ridotti .

