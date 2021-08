Passeggiate notturne alla Baia di Ieranto con osservazioni astronomiche

Passeggiate serali per raggiungere il promontorio di Punta Campanella, con vista dei golfi di Napoli e Salerno, di Capri e della Baia di Ieranto per osservare il cielo in compagnia di un astronomo e ascoltare anche le storie degli antichi miti legati alle costellazioni

Anche il 27, 28 e 29 agosto 2021 e poi in altri giorni di Settembre 2021 si potrà partecipare all’evento Mitiche Stelle organizzato dal FAI Campania presso la bellissima Baia di Ieranto a Massalubrense. Dopo una breve passeggiata al calar del sole si raggiungerà uno dei punti panoramici più belli del promontorio di Punta Campanella, con vista dei golfi di Napoli e Salerno, di Capri e della Baia di Ieranto, e qui si aspetterà il buio e la comparsa del cielo stellato per un’osservazione astronomica guidata in compagnia di Piter Cardone, astrofilo.

Tra astronomia e mito in uno dei posti più belli della costiera sorrentina

Un evento che ci permetterà di conoscere non solo i principi dell’astronomia, ma anche i miti legati alle costellazioni e alla passione dell’imperatore Tiberio per l’osservazione della volta celeste dal suo ritiro di Villa Jovis, sull’isola di Capri. Durante la serata con l’osservazione guidata si potranno scoprire le costellazioni visibili in questa stagione, cioè il Triangolo Estivo (Cigno, Lira, Aquila), Cassiopea, Perseo, Cefeo, Andromeda, Pegaso. La serata si concluderà con uno sguardo alla Via Lattea e un approfondimento sul tema dell’inquinamento luminoso.

Mitiche Stelle: come partecipare alle passeggiate astronomiche

Per partecipare alla passeggiata astronomica tenere presente che:

Tempi di percorrenza: 3 ore

Livello di difficoltà: E (dislivello max 100 mt ma non adatto ai bambini)

Equipaggiamento richiesto: scarpe da trekking, acqua, colazione a sacco, giacca a vento, torcia elettrica, mascherina e gel igienizzante per le mani

Passeggiate serali alla Baia di Ieranto: maggiori informazioni

Quando: Agosto: 27, 28, 29 – Settembre: 3, 4, 5, 10, 11, 25 – Ottobre: 1, 2, 9

Agosto: 27, 28, 29 – Settembre: 3, 4, 5, 10, 11, 25 – Ottobre: 1, 2, 9 Prezzi: Iscritti FAI 20€ – Intero €25 – Residenti nei Comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense 20€

Dalla frazione di Termini, nel Comune di Massa Lubrense, a piedi (15 minuti) o in auto imboccare Via Campanella e poi a sinistra Via del Monte. Punto di ritrovo: area di parcheggio presso la pineta della Sella del San Costanzo

Prenotazione obbligatoria 24h prima dell'evento: Per prenotare clicca qui

Per prenotare clicca qui Informazioni – 335 8410253 – faiieranto@fondoambiente.it

