Estate di musica e teatro a Sorrento con Summer Theatre 2021

Continuano le rassegne estive con tanti eventi da non perdere a Sorrento per l’estate 2021: dopo Summertime 2021 ora arriva Summer Theatre 2021

Ancora tanti eventi a Sorrento per trascorrere belle serate di musica, teatro e cabaret. Dopo il successo di Summertime arriva una nuova programmazione di belle serate con “Summer Theatre 2021”, il festival dello spettacolo in programma dal 13 al 26 agosto 2021 tra Villa Fiorentino e piazza Andrea Veniero.

Eventi da non perdere che si terranno di sera con grandi personaggi della musica e dello spettacolo per una rassegna organizzata con il sostegno del Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento.

Agli spettacoli, che avranno un ingresso a pagamento tra 5 e 25 euro e si terranno tra Villa Fiorentino e piazza Andrea Veniero, si potrà assistere solo esibendo il green pass. Di seguito il programma dei prossimi eventi:

Summer Theatre 2021 – Villa Fiorentino

13 Agosto – Vincenzo De Lucia – Biglietto € 15,00

– Biglietto € 15,00 17 Agosto – Giobbe Covatta – Biglietto € 20,00

– Biglietto € 20,00 19 Agosto – Peppe Barra – biglietto € 25,00

Summer Theatre 2021 – Piazza Veniero

22 Agosto – Rosalia Porcaro – Biglietto € 5

– Biglietto € 5 24 Agosto – Ebbanesis – Biglietto € 5

– Biglietto € 5 26 Agosto – Mario Maglione – Biglietto € 5

Biglietti in prevendita presso la Fondazione Sorrento, in Corso Italia 53, tel. 0818782284, la Libreria Tasso, in Piazza Lauro 18/19, tel 0818784703, oppure online sul sito Etes. Maggiori informazioni 081- 5448891 – Fondazione Sorrento

