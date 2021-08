Vicoli in Arte a Positano con tanti eventi nei luoghi più belli: il programma di Agosto 2021

Continua anche ad Agosto a Positano Vicoli in Arte la bella rassegna con tanti eventi che si terranno fino a ottobre, tra le strade e frazioni di uno dei luoghi più belli della Campania

Anche ad Agosto si terrà Vicoli in Arte una rassegna di oltre 100 eventi a Positano. Tanti appuntamenti negli angoli più belli della bella cittadina costiera, tra arte, cultura, poesia, musica per tutta l’estate.

Per Vicoli in Arte ci saranno spettacoli teatrali, concerti, danza ed eventi itineranti, per una bella manifestazione che vede la direzione artistica di Giulia Talamo e che ha riscosso un grande successo già a giugno e a luglio.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 20:30, tranne specifiche disposizioni e tutti gli eventi verranno realizzati in ottemperanza alle normative d’emergenza: l’ingresso dev’essere prenotato al numero 089/8122535.

Vicoli in Arte – Positano – Programma di Agosto 2021

1 agosto: Alfina Scorza Trio – Concerto. Spiaggia Grande – Scala Leoni.

3 agosto: Alessandro Florio Jazz Duo – Concerto. Via Positanesi d’America.

4 agosto: Totò e le sue spalle, all’epoca della pandemia – Spettacolo teatrale. Piazza della Chiesa Nuova.

5 agosto: Edith Piaf La storia di una voce – Concerto

Musica e Racconti sulla Divina Edith – Via Regina Giovanna.

11 agosto: Sud Medina Duo – Concerto. Rampa Teglia.

12 agosto: Amalfi Musical Epico – Montepertuso

13 agosto: Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza da Liparlati, Discesa Strada Nazionale.

14 agosto: Sud Medina Quartet – Sagrato Chiesa Madre

17 agosto: Bruno Bavota – Concerto di pianoforte. Piazza dei Racconti.

19 agosto: Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale. Partenza da Chiesa S.Caterina.

20 agosto: Sud Medina Quartet – Concerto. Nocelle

21 agosto: That’s Amore! – Spettacolo teatrale/musicale. Piazza della Chiesa Nuova

24 agosto: Alessandro Florio Jazz Trio – Concerto. Piazza Amerigo Vespucci

26 agosto: I paesaggi interiori di Alice – Quinto viaggio – Danza. Passeggiata Nureev

27 agosto: Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza Bivio Sponda.

28 agosto: Edith Piaf La storia di una voce – Concerto. Largo Don Raffaele Talamo

29 agosto: Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Spiaggia in riva al mare.

31 agosto: Vou te contar – Concerto teatrale. Piazza Grande La Rotonda.

Attenzione controllare sulla pagina ufficiale eventuali cambi di eventi e date – Tutte le serate avranno inizio alle ore 20,30, tranne specifiche disposizioni e tutti gli eventi verranno realizzati in ottemperanza alle normative d’emergenza: l’ingresso dev’essere prenotato al numero 089/8122535.

Maggiori informazioni – Vicoli in Arte – comune di Positano

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata