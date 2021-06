Frida Kahlo di Jorit in mostra alla Reggia Designer Outlet

Uno straordinario dipinto di Jorit che rappresenta il volto di Frida Kahlo rimarrà esposto per 6 mesi nel grande centro Commerciale Reggia Designer Outlet di Marcianise vicino Napoli. Poi verrà messo all’asta per beneficenza e il ricavato andrà a Medici senza Frontiere

Alla fine di maggio 2021 lo street artist napoletano Jorit ha realizzato un grande dipinto che rappresenta il volto di Frida Kahlo grande artista messicana e donna simbolo di forza ed emancipazione femminile.

Stavolta lo street artist di fama oramai internazionale non ha realizzato un Murale sui palazzi ma un grande dipinto che rimarrà esposto per 6 mesi nel grande centro Commerciale Reggia Designer Outlet di Marcianise vicino Napoli e Caserta per il progetto “Jorit x la Reggia” che coniuga arte, empowerment femminile, moda ed impegno sociale. Il dipinto rimarrà esposto per 6 mesi e poi sarà venduto all’asta, con una base d’asta fissata a 5000 euro, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Medici Senza Frontiere.

Una bella iniziativa che Jorit, che ha contribuito con 1000 euro scalati dal costo dell’opera, ha già realizzato un’iniziativa simile con il dipinto del medico napoletano Paolo Ascierto il cui volto fu ritratto dall’artista napoletano e messo all’asta sul web. Il ricavato fu donato all’istituto Pascale di Napoli e alla Regione Lombardia duramente colpita dalla scorsa emergenza sanitaria.

Il ritratto di Frida Kahlo realizzato dall’urban artist Jorit

La gigantografia inedita di Frida Kahlo si potrà ammirare fino al prossimo dicembre presso La Reggia Designer Outlet di Marcianise ed è un progetto a cui Jorit tiene molto. Le sue parole lo dimostrano “La mia artista donna preferita, rivoluzionaria bellissima nel suo essere unica! È caduta mille volte e si è sempre rialzata. Può essere solo lei …”.

Se qualcuno è interessato all’acquisto dopo i sei mesi di esposizione può contattare l’artista scrivendo a info@jorit.it.

L’opera è stata realizzata in poco meno di una settimana con bombolette spray di ogni colore, nell’ambito di un progetto più ampio che coniuga arte, moda e impegno sociale voluto dal gruppo McArthurGlen. Fra sei mesi sarà messa all’asta con una base d’asta fissata a 5.000 euro e il ricavato devoluto in beneficenza a Medici Senza Frontiere.

Le opere di Jorit sono quasi sempre volti potenti ed espressivi e, oltre a Napoli e nelle vicinanze sono disseminati in gran parte del mondo dall’Europa agli Stati Uniti, dalla Russia alla Cina e portano, oltre alla firma dell’artista, due segni sulle guance, due strisce rosse nella pelle che evocano rituali magici e iniziatici delle tribù africane, una Human Tribe che Jorit evoca sempre nelle sue opere.

Tante belle opere d’arte a Napoli sui muri dei palazzi del centro e nelle periferie di Napoli tanti bei Murales che colorano la città. Ma i dipinti della Street Art a Napoli si trovano anche nelle tante stazioni ferroviarie dell’EAV e nei complessi universitari della Università Federico II di Napoli e in altri luoghi impensabili della città

