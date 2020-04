Jorit dedica al medico napoletano Paolo Ascierto la sua nuova opera

Agor Jorit dedica una sua opera al medico napoletano Paolo Ascierto, stavolta non un murale ma un grande disegno, e la mette in vendita sul web per donare il ricavato all’istituto Pascale di Napoli e alla Regione Lombardia

Stavolta lo street artist napoletano Agor Jorit non ha potuto realizzare i suoi grandi e bei ritratti sui muri dei palazzi ma ha comunque dipinto una sua ultima e bella opera nel suo studio.

Un bel ritratto da “guerriero” per il medico napoletano Paolo Ascierto con il volto che riporta i segni tipici di Jorit della Human Tribe: un grande disegno che Jorit metterà stavolta in vendita per donare il ricavato all’istituto Pascale di Napoli e alla Regione Lombardia.

Forse un giorno questo bel ritratto diventerà un murale vero e proprio ma, al momento, il ritratto di Paolo Antonio Ascierto, oncologo e ricercatore dell’Istituto Pascale di Napoli, impegnato nella attuale situazione di emergenza rimane nello studio di Jorit.

Ma la novità è che grazie al supporto di @blindarte quest’opera che raffigura il medico e ricercatore napoletano è all’asta online sul sito di Blindarte e il ricavato della vendita andrà il 50% a sostegno dell’Istituto Pascale di Napoli e il 50% alla Regione Lombardia.

Pagina ufficiale facebook Agor Jorit