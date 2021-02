Sogni, uno straordinario murales di Jorit a Napoli, nel quartiere Barra

© Salvatore Bolognino per JORIT

Agoch Jorit ci ha stupito regalandoci un bellissimo murale dal titolo “sogni” con i visi dolcissimi di tre bambini che dormono e sognano.

Agoch Jorit, il grande artista napoletano, di origini olandesi, che ha raggiunto fama internazionale e che ci lascia i suoi grandi e bellissimi volti di personaggi conosciuti e non sui muri di palazzi in città e in periferia

Ed anche stavolta Jorit è riuscito a stupirci con il suo ultimo lavoro eseguiti sui palazzoni di Rione Cavour di Barra: il titolo è “sogni” ed è un murale molto bello che rappresenta tre bambini che dormono e che sognano. Anche loro sul volto le strisce rosse, segno di appartenenza alla “tribù” di Jorit.

Il murale fa parte di altri cinque capolavori che sono, in sequenza su cinque palazzi del Rione Cavour, tra cui c’è il bellissimo volto di Martin Luther King sempre di Jorit, bello e imponente, con anche il famoso messaggio dell’attivista dei diritti degli afroamericani “I have a dream”, molto appropriato per le periferie che vengono spesso dimenticate. Jorit è intervenuto anche su un altro murale dei cinque presenti.

Un diritto di tutti i bambini del mondo: poter realizzare i propri sogni.

Il lavoro di Jorit ci presenta tre visi dolcissimi di bambini che dormono e sognano e ci fa pensare a tutti i sogni e ai diritti negati dei bambini che da tempo vogliono essere ascoltati.

Come sua prassi “sotto” il bellissimo Murale Jorit ha lasciato un messaggio: in genere lascia una lunga frase che spiega il “contesto” e ciò che lo ispirato. Stavolta Ciro Cerullo, che è il vero nome dell’artista napoletano che oramai in tutto il mondo conoscono come Jorit, sotto il disegno con i tre volti ha lasciato un altro disegno molto bello in cui l’artista ha riportato i disegni dei bambini cui aveva chiesto di rappresentare i loro sogni e le loro emozioni.

Ed anche Jorit, a lavoro finito, ha espresso una grande soddisfazione per i 5 murales del “Rione dei Sogni” di cui 2 sono completamente suoi e uno è in collaborazione. E con il suo ultimo capolavoro in particolare, ci invita a non dimenticare ed a lottare affinchè “I sogni dei bambini” non rimangano inascoltati e che sono “un buon motivo per lottare, e un buon motivo per sacrificare tutto a questa causa, perchè i bambini sono innocenti e indifesi e sono i “grandi” che devono lottare per loro.”

