Fly Jazzy Nights Positano: l’estate con il jazz sulle terrazze sul mare

Continuano gli eventi da non perdere a Positano per questa apertura della stagione estiva. Stavolta vi parliamo di serate jazz sulle terrazze vista mare che si ripeteranno per tutta l’estate

Continuano gli eventi a Positano per questo inizio di estate in uno dei posti più belli della Campania. Dopo Positano racconta un festival letterario al tramonto nei luoghi più belli, Vicoli in Arte, i 100 eventi per tutta l’estate tra le caratteristiche strade del paese più bello della costiera e dopo la riapertura del centralissimo Museo Archeologico Romano stavolta vi parliamo di una rassegna di musica jazz, neo soul e progetti inediti.

L’evento si chiama Fly Jazzy Nights Positano ed è una rassegna musicale che presenta una serie di performance artistiche di grande interesse che si terranno sulla splendida terrazza del Fly Lounge Bar.

Tanti bravi musicisti scelti dal direttore artistico Pasquale De Rosa cui seguirà un’accurata selezione musicale a cura del dj Antonio Ferola, per serate speciali sulle terrazze del Fly Lounge Bar per giugno e luglio 2021.

I concerti di giugno del Fly Jazzy Nights Positano

Interessante il cartellone proposto con i cinque eventi di giugno sulla terrazza del Fly Lounge Bar. Dopo il “Doo bop duo” del pianista Pasquale De Rosa e dal trombettista Gennaro Ferraro, che ripeteranno la loro performance anche il 24 giugno, giovedì 17 giugno ci sarà una serata da non perdere con il “Rhythm and jazz trio” composto da Pasquale De Rosa (al piano), Imma Romanucci (voce) ed Emiliano De Luca (al basso). Gli ultimi appuntamenti di giugno saranno il 21 e il 28 giugno con la musica di Pasquale De Rosa e la voce di Anna Soares.

14 giugno – “Doo bop duo” – Pasquale De Rosa piano, Gennaro Ferraro trumpet

17 giugno – “Rhythm and jazz trio” – Pasquale De Rosa piano, Imma Ranucci voce, Emiliano De Luca bass,

21 giugno – Pasquale De Rosa piano, Anna Soares voce

24 giugno – “Doo bop duo” – Pasquale De Rosa piano, Gennaro Ferraro trumpet

28 giugno – Pasquale De Rosa piano, Anna Soares voce

Previsti altri appuntamenti anche a luglio, agosto e settembre con tanti altri protagonisti del jazz nazionale. Maggiori informazioni e prenotazioni Info: 089875874

