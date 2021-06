Vicoli in Arte: 100 eventi per tutta l’estate a Positano

Una ripartenza alla grande per Positano, lo splendido comune della Costiera Amalfitana, che presenta una rassegna di 100 eventi che si terranno fino a ottobre, ed oltre, tra le strade e frazioni di uno dei luoghi più belli della Campania

Inizia a Positano, sulla Costiera Amalfitana, la rassegna “Vicoli in Arte” con oltre 100 appuntamenti in ogni angolo della bella cittadina costiera tra arte, cultura, poesia, musica, danza che si terranno fino a ottobre e oltre.

Ogni mese, da giugno a ottobre, tanti eventi nelle strade, nei vicoli, nelle piazze e nelle frazioni di Positano con spettacoli teatrali, concerti, danza ed eventi itineranti, per una manifestazione che vede la direzione artistica di Giulia Talamo.

Buona la “prima” che ha visto sabato sera, 5 giugno in Piazza dei Racconti l’evento “Positano Riparte” con tanti artisti e musicisti di importanza nazionale e internazionale: ma il programma di Vicoli in Arte è ampio e fitto e di seguito troverete tutti gli eventi di giugno 2021. Non mancheranno allestimenti speciali, luci emozionali e tanto altro per un’estate piena di tanti interessanti appuntamenti. Tutte le serate avranno inizio alle ore 20,30, tranne specifiche disposizioni e gli eventi verranno realizzati in ottemperanza alle normative d’emergenza: l’ingresso dev’essere prenotato al numero 089/8122535.

Vicoli in Arte – Positano – Programma di Giugno 2021

5 giugno: Positano Riparte – Serata speciale di anteprima per “Vicoli in Arte” – Serata di apertura della rassegna con inaugurazione ufficiale della manifestazione. Una serata all’insegna dell’arte con musica, teatro, danza ecc… – Piazza dei Racconti.

6 giugno: Sud Medina Quartetto – Concerto – Concerto in quartetto dal pop alla musica leggera in vari punti del paese con postazioni al Sagrato della Chiesa Madre, alla Piazzetta del Saracino e alla Rotonda (Scala dei Leoni) sulla Spiaggia Grande.

9 giugno: Sud Medina Quartetto – Concerto – Concerto in quartetto dal pop alla musica leggera. Piazza della Chiesa Nuova.

10 giugno: Valentina Naselli Duo Rock Acoustic Night – Concerto – La voce di Valentina Naselli ci farà viaggiare in tutto il mondo, grazie alle note delle più belle ballad rock, riarrangiate per l'occasione in acustico dal grande chitarrista romano Daniele Trissati. Frazione Nocelle.

11 giugno: Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante – tra luci, tessuti e suoni con attori in costume e musici ispirati dagli antichi racconti della Costiera Amalfitana. Angoli di paradiso trasformati in emozioni e risate, Frazione Montepertuso.

23 giugno: That's Amore! – Spettacolo teatrale/musicale – Una storia originale scritta da Lucio Leone con le più belle musiche della tradizione italiana. Un racconto in musica dove il casuale incontro tra uno studente americano e una ragazza della Costiera Amalfitana, sarà elemento scatenante di incomprensioni, situazioni surreali e divertentissime. Con Myriam Somma, Jacopo Siccardi, Antonio Speranza, Antonio Melissa e Nuccia Paolillo. Spiaggia Grande – La Rotonda

24 giugno: I paesaggi interiori di Alice – Primo viaggio – Danza – Un racconto in danza su otto appuntamenti con la grazia ed espressività di Alessandra Sorrentino accompagnata ogni sera da un musicista d'eccezione a sorpresa. Una nuova visione della storia di "Alice nel paese delle meraviglie". Via del Saracino

25 giugno: Tra terra e mare – Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza da Piazza dei Mulini.

26 giugno: Amalfi 839AD Musical Epico – Uno spettacolo teatrale/musicale storico scritto e diretto da Ario Avecone è un vero cult del genere musical storico sulla nascita dell'Antica Repubblica Marinara, con più di 700 repliche all'attivo. Undici attori tra combattimenti medievali, musiche epiche e luci emozionali. Sagrato Chiesa Madre

27 giugno: Lacrime d'ammore – Spettacolo teatrale/musicale tra teatro e musica con le più belle canzoni d'amore napoletane. Con Antonio Speranza e una band d'eccezione. Un viaggio "dantesco" alla ricerca di una vagheggiata Beatrice, tutto condito in stile partenopeo. Piazzetta La Bellina.

30 giugno: Sud Medina Duo – Concerto – Concerto in quartetto, spaziando dal pop alla musica leggera. Passeggiata Nureev

Tutte le serate avranno inizio alle ore 20,30, tranne specifiche disposizioni e tutti gli eventi verranno realizzati in ottemperanza alle normative d’emergenza: l’ingresso dev’essere prenotato al numero 089/8122535.

