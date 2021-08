Made in Vietri 2021: eventi per agosto a Vietri sul Mare

© _twice.r (Instagram)

Continuano anche per il mese di Agosto gli eventi estivi nella splendida Vietri sul Mare tra la Villa Comunale, la Marina di Vietri e le varie frazioni, Ancora tanti eventi da non perdere sulla splendida costiera amalfitana

Dopo il successo degli eventi di luglio con la rassegna Vietri in Scena anche ad agosto 2021 tanti eventi da non perdere a Vietri sul Mare, con Made in Vietri 2021 un evento con tanti artisti locali che si svolgerà tra tre belle location tra la Villa comunale di Vietri sul Mare, la Marina di Vietri e le varie frazioni della zona.

La rassegna, che vede la direzione artistica del M. Luigi Avallone presenta tanti spettacoli che iniziano sempre alle ore 21. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Di seguito il programma completo:

Made in Vietri 2021 – Programma

MARINA DI VIETRI SUL MARE, ORE 21:00, PIAZZA DON ATTILIO DELLA PORTA

Domenica 1 agosto, I VIA TOLEDO

Mercoledì 4 agosto, DOMENICO AUTUORI E LA SUA BAND

venerdì 6 agosto, MADE IN SWING

Lunedì 9 agosto, CHRISTIAN BRUCALE E LA SUA BAND

Mercoledì 11 agosto, FELICE D’AMICO

Venerdì 13 agosto, DOROTHY MANZO

Lunedì 16 agosto, I NAPUL’È

Mercoledì 18 agosto, LA COMPAGNIA PAGANESE

Venerdì 20 agosto, ARTE IN MOVIMENTO

Lunedì 23 agosto, I MUSICASTORIA

Mercoledì 25 agosto, LA NOTTE DEI MUSICAL

Venerdì 27 e sabato 28 agosto, LA BELLA E LA VOCE

VILLA COMUNALE – ORE 21:00

lunedì 2 agosto, LOLA & FRIENDS

domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 agosto, ESTATE CLASSICA

FRAZIONI E VIETRI CAPOLUOGO – ORE 21:00

Giovedì 5 agosto – ALBORI, Dorothy Manzo

Giovedì 12 agosto – DRAGONEA, I Napul’è

Martedì 17 agosto – BENINCASA, I Musicastoria

Sabato 21 agosto – VIETRI CAPOLUOGO, RIONE PALAZZINE, Christian Brucale e la sua band

Domenica 22 agosto – RAITO, Made in Swing

Martedì 24 agosto – MOLINA, I Napul’è

Maggiori informazioni – Made in Vietri

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata