Lumina in Castro 2021: rievocazione storica nel Castello Lancellotti di Lauro

Anche quest’anno si terrà la bella rievocazione storica in costume con spettacoli itineranti che si ispira alla vita e alle opere dei Signori che hanno governato sul Vallo di Lauro (AV)

Dal 27 al 29 agosto 2021 torna al Castello Lancellotti di Lauro “Lumina in Castro” la bella rievocazione storica in costume d’epoca organizzata per la 15 edizione dall’Associazione Culturale “Pro Lauro”. Lumina in Castro 2021 rievocherà, per tre giorni, i fasti della vita nel Castello Lancellotti di Lauro, che è una delle più affascinanti residenze storiche della Campania, proponendo spettacoli e visite guidate accompagnate da personaggi in costumi d’epoca per rivivere la grande storia dell’imponente castello che domina l’intero Vallo di Lauro.

Lumina in Castro 2021 – programma

Nei tre giorni della festa al Castello Lancellotti di Lauro ci saranno visite guidate sia di mattina che di pomeriggio, attività laboratoriali e poi ogni sera spettacoli nel cortile del castello a cura de La Compagnia Arteare con il Giullajocoso e la Dama della Luna e la Compagnia del Santo Macinello.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative previste. L’ingresso al primo cortile verrà avviato mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo, in modo da poter verificare, per ciascuno spettatore, il possesso del green pass e non creare assembramenti.

Venerdi’ 27 Agosto 2021

MATTINA

Visite guidate_Partenza gruppi ore 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Attività Laboratoriali_ore 11.00

POMERIGGIO

Visite guidate_Partenza gruppi ore 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Attività Laboratoriali_ore 17.00

SERA

Ore 21.30_Inizio dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

Sabato 28 Agosto 2021

MATTINA

Visite guidate_Partenza gruppi ore 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Attività Laboratoriali_ore 11.00

POMERIGGIO

Visite guidate_Partenza gruppi ore 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Attività Laboratoriali_ore 17.00

SERA

Ore 20:45_Inizio primo turno dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

Ore 22.30_Inizio secondo turno dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

Domenica 29 Agosto 2021

MATTINA

Visite guidate_Partenza gruppi ore 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Attività Laboratoriali_ore 11.00

POMERIGGIO

Visite guidate_Partenza gruppi ore 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

Attività Laboratoriali_ore 17.00

SERA

Ore 21.30_Inizio dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

Lumina in Castro 2021: prezzi, orari e date

Quando: dal 27 al 29 agosto 2021

dal 27 al 29 agosto 2021 Dove: Castello Lancellotti – Piazza Castello, 83023 Lauro AV

Castello Lancellotti – Piazza Castello, 83023 Lauro AV Prezzo biglietto: a persona: Visite guidate: 5 €, Laboratori: 5 €, Spettacolo: 10 €. Pacchetto completo delle tre attività: 15 €.

a persona: Visite guidate: 5 €, Laboratori: 5 €, Spettacolo: 10 €. Pacchetto completo delle tre attività: 15 €. Contatti e informazioni: È obbligatoria la prenotazione per ognuna delle attività previste ai numeri seguenti Pro Lauro_327 457 4630 – A.F. 333 239 2576

È obbligatoria la prenotazione per ognuna delle attività previste ai numeri seguenti Pro Lauro_327 457 4630 – A.F. 333 239 2576 Sito ufficiale – Lumina In Castro

Nb Lauro è raggiungibile da Napoli via Autostrada x Avellino- Bari (A16) uscita Baiano

