Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 24 al 27 ottobre 2024

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 24 al 27 ottobre 2024 Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Eventi da non perdere vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 24 al 27 ottobre 2024

Gli eventi da non perdere in questo weekend

Gli altri eventi nel Weekend dal 24 al 27 ottobre 2024

Spettacoli e concerti nel weekend vicino Napoli e in Campania

Campania Teatro Festival 2024: la 17^ edizione tra Napoli e altre città della Campania

Si terrà dal 21 settembre a metà dicembre 2024 la diciassettesima edizione del Campania Teatro Festival 2024 che quest’anno propone 40 spettacoli, tra cui otto internazionali, per un totale di 116 repliche, inclusi concerti, laboratori e progetti speciali. Ticket da 5 a 10 euro. Campania Teatro Festival

Aperitivo Artistico alla Reggia di Portici

Torna Sabato 26 ottobre nella meravigliosa Reggia di Portici l’aperitivo artistico di Nomea con aperitivo, visita e performance musicale. Parcheggio gratuito Aperitivo Artistico

HorrorWorld, un parco giochi dell’orrore: tutte le attrazioni

Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 il grande parco di AcquaFlash di Licola si trasformerà in HorrorWorld con tante spaventose e simpatiche attrazioni. HorrorWorld presenterà tanti e nuovi “ nuovi paurosi divertimenti “ da Festival dell’horror. HorrorWorld a Licola

Mariland il Paese delle Zucche vicino Napoli: il divertimento per tutta la famiglia

A Casamarciano, vicino Napoli, in via Nazionale delle Puglie, fino a domenica 3 novembre ci sarà il parco divertimenti Mariland il Paese delle Zucche all’aperto di oltre 5000 mq. Un luogo dove grandi e piccoli possono vivere un’avventura straordinaria con laboratori, giochi interattivi e tantissime attività a tema. Mariland il Paese delle Zucche

Sagre e feste nel weekend nella varie cittadine della Campania

Torna, a Somma Vesuviana, la grande Festa del Baccalà

Ritorna a Somma Vesuviana, dal 25 al 27 ottobre 2024 la grande e storica Festa del Baccalà e Stoccafisso Norvegese. con tre giorni di buon cibo ma anche di showcooking, visite guidate e tammorre

A distanza di quasi 5 anni dall’ultima edizione, a Somma Vesuviana ci sarà una grande festa per la storica Festa del Baccalà. Una tre giorni piena di eventi in località Santa Maria del Pozzo. Festa del Baccalà

Sagra della Salsiccia e Friariello Napoletano a Orta di Atella nel Casertano

Per le tre serate del 25, 26 e 27 ottobre 2024 a Casapozzano, il piccolo borgo di Orta di Atella nel Casertano, si terrà la seconda edizione della Sagra della Salsiccia e Friariello Napoletano, una bella festa che ci permetterà di gustare i piatti genuini della zona assieme ai vini locali e le serate saranno anche animate con balli di gruppo, musica dal vivo, spettacoli di danza e tanto buon cibo per un weekend da non perdere Sagra della Salsiccia e Friariello Napoletano

Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Nei giorni del 18-19-20 e poi anche il 25-26-27 Ottobre 2024 ritorna una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella del “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Previsti tanti eventi con anche spettacoli musicali e tante eccellenze della gastronomia locale e poi punti con le caldarroste in vari luoghi della cittadina.. Il Nero di Bagnoli

A Pimonte la festa della “La Castagna del Monte Faito”

Per tre domeniche di ottobre 2024, in particolare domenica 13, 20 e 27 ottobre 2024, dalle 10 alle 18 presso l’Agriturismo La Quiete di Pimonte si svolgerà la terza edizione dei “Sentieri del gusto” dedicati alla castagna del Faito, che si trova nella zona dei monti Lattari. Un evento per grandi e piccoli realizzato Sentieri del gusto”

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina per tutto ottobre 2024

Dal 5 ottobre al 3 novembre 2024 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, a ingresso gratuito,tutti i sabato e domenica dalle ore 10:00 fino agli eventi SERALI con degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. Previsti concerti gratuiti di Enzo Avitabile, di Peppe Barra, dei Modena City Ramblers e poi il cabaret degli Arteteca e dei Ditelo Voi Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina

La Sagra del Cinghiale 2024 a Dugenta, in tutti i weekend fino al 27 ottobre: menù e prezzi

Continua ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19,30 e fino al 27 ottobre 2024 (e la domenica anche a pranzo) la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

A Sicignano degli Alburni la grande Sagra della Castagna su due weekend

Si terrà su due weekend nei giorni 19 e 20 Ottobre e poi ancora il 26 e 27 ottobre 2024 la bella Sagra della Castagna di Sicignano degli Alburni che ritorna per la 52° edizione e che si terrà sempre nel Centro Storico di Sicignano degli Alburni (SA).A Sicignano degli Alburni tanta gustosa enogastronomia ma anche spettacoli e divertimento e poi arte, cultura e tradizioni, ma soprattutto una grande festa, per un piccolo borgo che apre le porte di case a tanti visitatori, sempre tra lo splendido scenario dei Monti Alburni.E naturalmente ci sarà un ricco menù di bontà locali.La sagra è organizzata dalla Pro Loco Monti Alburni

La grande Festa del Cioccolato Artigianale a Santa Maria di Castellabate

A Santa Maria di Castellabate in Cilento da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 nella centralissima Piazza Lucia si terrà la bella festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour. Dalle 10 a mezzanotte, per tre giorni, a Piazza Lucia, ci saranno tanti stand con degustazioni di buon cioccolato artigianale e tanto altro. Choco Italia in tour sarà aperto a Piazza Duomo a Nola tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito. Maggiori informazioni Infoline Associazione Italia Eventi: – 375 564 3840 375.5643840

40 edizioni per la Sagra della Castagna a Sorbo Serpico vicino Avellino

Da Venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 si terrà a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino la 40° edizione della Sagra della Castagna. Un evento molto atteso in tutto l’avellinese che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 40 anni e che si tiene sempre nel cuore dell’autunno in questo borgo dell’Irpinia. La sagra viene organizzata dal Comitato Festa Maria SS. della Neve, assieme ad associazioni locali e si svolgerà nel Centro Storico del caratteristico borgo irpino di Sorbo Serpico tra profumi, sapori e colori. E tutte e tre le sere anche la buona musica a Sorbo Serpico Maggiori Informazioni Sagra della Castagna e Vino di Sorbo Serpico.

A Casamarciano la Festa del Vino e dei Giovani Vignaioli 2024

A Casamarciano , vicino Cimitile, in provincia di Napoli sabato 26 ottobre 2024 torna per la sua 7 edizione la Festa del vino e dei Giovani Vignaioli, che quest’anno giunge alla sua settima edizione. Una festa tradizionale della zona e molto partecipata che rappresenta un appuntamento fisso al quale non si può mancare. Una sola serata ma ricca di eventi e all’insegna del sano divertimento, della convivialità, del senso di comunità che si terrà Sabato 26 Ottobre 2024 in Via Cavalier M. Barone.A Casamarciano alla Festa del Vino e dei Giovani Vignaioli saranno presenti diverse etichette di vino, gastronomia locale, musica e folklore, per uno degli eventi più attesi di Casamarciano e dell’intero hinterland napoletano. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Casamarciano all’indirizzo email prolocohyriacasamarciano@gmail.com o al numero 380 340 6314.

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Visite guidate ed Eventi da per conoscere la Campania nel weekend

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a ottobre 2024 alla scoperta della verde Irpinia

Tutte le domeniche di ottobre 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Partenza da Avellino Irpinia Express

Ferrovie in Miniatura: V Edizione al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024, il polo museale della Fondazione FS Italiane ospiterà “Ferrovie in Miniatura”, un evento per gli appassionati di ferrovie. Tanti modelli di treni in scala e plastici che, realizzati con una cura meticolosa nei dettagli, riproducono fedelmente paesaggi attraversati dai binari. Ferrovie in Miniatura

Futuro Remoto, il grande festival della scienza in tutta la Campania

Torna, anche quest’anno, dal 18 Ottobre al 6 Dicembre 2024 l’imperdibile appuntamento con Futuro Remoto, il primo Festival italiano dedicato alla divulgazione scientifica. Futuro Remoto si terrà sia a Napoli che in tutti gli altri capoluoghi di provincia campani. Futuro Remoto

Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con il percorso sotterraneo a soli 5 euro

Ripartite le visite guidate al Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità. Ci saranno appuntamenti bisettimanale per gruppi di 10 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni di visita. Prezzo speciale 5€. Visite guidate Ercolano

Tavolo con vista sul Golfo di Napoli: le Terrazze Pietrarsa aprono a pranzo nel weekend

La Pizzeria e il Bistrot delle Terrazze Pietrarsa, saranno aperti anche a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, durante i fine settimana. Un’iniziativa pensata per arricchire la visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per consentire ai visitatori di godere non solo del patrimonio storico-culturale del museo, ma anche di una pausa pranzo con vista sul Golfo di Napoli. Tavolo con vista sul Golfo di Napoli

Funivia del Monte Faito: tante corse al giorno dal mare alla montagna in 8 minuti

Continuano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. orari e i prezzi Funivia del Monte Faito

Destination Vesuvio: il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. Attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Fino a fine ottobre Destination Vesuvio

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Due concerti al Teatro Augusteo per il tour “Fiorella Sinfonica” di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia a Napoli nel Teatro Augusteo nei giorni 5 e 6 novembre 2024 con il suo tour Fiorella Sinfonica – Live con orchestra con 21 elementi più la sua band. I Ticket. Fiorella Sinfonica

Laura Pausini in concerto al PalaSele di Eboli con il World Tour 2024: in vendita i biglietti

Laura Pasini sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024 per una tappa di quello che sarà il suo decimo tour mondiale. Dopo il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile Laura Pausini ha annunciato le nuove date del suo World Tour 2024 e sarà a Eboli a novembre. Laura Pausini al PalaSele di Eboli

Vinicio Capossela in Concerto a Napoli: Conciati per le Feste alla Casa della Musica

La Casa della Musica – Federico I di Napoli il 19 novembre 2024 ospiterà il tour “Conciati per le Feste “di Vinicio Capossela Un viaggio sonoro che celebra la magia della festa, un concerto per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album in uscita, oltre ai grandi successi di sempre di Capossela. Vinicio Capossela in Concerto a Napoli

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Provincia di Avellino

Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

Le mostre da non perdere vicino Napoli e in Campania

