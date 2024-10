Sentieri del gusto a Pimonte: Castagne del Faito, mercatini e spettacoli per bambini

Ph pro loco Pimonte

A Pimonte, nella zona dei monti Lattari, una bella festa della castagna del Faito per grandi e piccoli su più weekend con raccolte di castagne, mercatini di prodotti a chilometro zero, escursioni nei boschi, menu a base di castagne e spettacoli per bambini

Per tre domeniche di ottobre 2024, in particolare domenica 13, 20 e 27 ottobre 2024, dalle 10 alle 18 presso l’Agriturismo La Quiete di Pimonte si svolgerà la terza edizione dei “Sentieri del gusto” dedicati alla castagna del Faito, che si trova nella zona dei monti Lattari. Un evento per grandi e piccoli realizzato della Fondazione Monti Lattari onlus con il patrocinio dal Comune di Pimonte e dalla Pro Loco.

Domenica 13 ottobre c’è stata l’apertura della festa che continuerà nelle prossime domeniche del 20 e 27 ottobre 2024 dalle 10 alle 18 presso l’Agriturismo La Quiete di Pimonte.

2 weekend da non perdere tra i boschi dei Monti Lattari

Nei prossimi 2 weekend del 20 e 27 ottobre ci saranno vari momenti, dedicati ai grandi e ai bambini: dalla raccolta nel castagneto ai mercatini di prodotti a chilometro zero, dal menu degustazione con piatti a base di castagne della zona alle escursioni guidate nei boschi. Non mancherà, per i più piccoli, i “Sentieri incantati” uno spettacolo con fate e folletti, dell’associazione teatrale “i Ruffiani”.

Un evento a cura della Pro Loco Pimonte che fa parte di un percorso per ottenere il riconoscimento Igp per un prodotto di eccellenza del territorio.

