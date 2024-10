4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 24 al 27 ottobre 2024

© Napoli da Vivere

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 24 al 27 ottobre 2024, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Visite straordinarie nel sottosuolo di Napoli e sabato 26 anche l’evento “L’Inferno di Dante”

Nel tepore di un ottobre napoletano, quando i raggi del sole accarezzano ancora dolcemente i vicoli e le piazze della città, Partenope svela uno dei suoi tesori più preziosi e misteriosi. In questo periodo dell’anno, quando il clima mite invita a scoprire gli angoli più reconditi del centro storico, il LAPIS Museum si propone come tappa imprescindibile per chi desidera immergersi nelle viscere storiche del centro antico della città.Sotto l’antica Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, oggi nota proprio come LAPIS Museum, si snoda un affascinante percorso sotterraneo che, partendo dalla suggestiva cripta, conduce i visitatori in un viaggio nel tempo attraverso i cunicoli dell’acquedotto greco-romano. L’itinerario si articola in due sezioni principali: il Museo dell’Acqua, dove le cisterne greco-romane ritornano alla loro originaria funzione, e il Decumano Sommerso, testimone silenzioso della drammatica trasformazione in rifugio antiaereo durante il secondo conflitto mondiale. La narrazione storica si arricchisce di installazioni multimediali e proiezioni immersive che conferiscono nuovo vigore al racconto: dalla suggestiva Sala della Luna, una luna piena memore del tempio della dea Diana su cui sarebbe stato costruito il complesso superiore, alla toccante Sala dei racconti, dove gli ologrammi di Gennarino e Michela rievocano la quotidianità degli anni ’40, fino alla potente Sala dei bombardamenti, che chiude il percorso con un messaggio di speranza. Grande attesa per il ritorno, dopo la pausa estiva, dello straordinario spettacolo L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, sabato, 26 ottobre 2024 dalle ore 18.00. Un’esperienza unica dove, guidati dal Sommo Poeta, gli spettatori si addentrano in un viaggio dantesco attraverso i meandri della città, incontrando le immortali figure della Divina Commedia: da Paolo e Francesca a Ulisse, dal Conte Ugolino a Minosse (per maggiori informazioni e prenotazioni: www.tappetovolante.org). Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Dal lunedì al venerdì sono sei i turni di visita guidata: 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30 e 18.30. Nel fine settimana, oltre agli orari 10.30, 12.30, 16.30 e 18.30, c’è un unico turno intermedio alle 14.30. Fortemente consigliata la prenotazione, soprattutto durante i weekend, ponti e festivi. È possibile prenotare telefonicamente allo 08119230565 (dal lunedì al venerdì, 10.00-14.00), ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp o tramite email all’indirizzo info@lapismuseum.com, specificando numero di partecipanti, giorno e orario preferito e nominativo. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Lapis Museum

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Partenze visite guidate: Lunedì-venerdì : 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30 – Sabato-domenica : 10:30, 12:30, 14,30,16:30 e 18:30

: – : Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro per visita accompagnata in gruppo. Previsti sconti famiglia, gruppi, ragazzi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

Sabato 26 ottobre – Visite guidate gratuite al Teatro romano di Neapolis

Fino a gennaio 2025 a Napoli sarà possibile effettuare interessantissime visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come il Teatro romano dell’Anticaglia, che torna visitabile grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite si terranno di sabato e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria. La visita consentirà di accedere al cantiere nel quale è stato individuato un percorso che consentirà di ammirare le strutture rinvenute e scoprire la storia del complesso, la cui parte attualmente visibile è datata alla fine del I secolo d.C. Le visite saranno condotte da archeologi professionisti della società Apoikia, in collaborazione con l’impresa Samoa. La visita avviene in area di cantiere e il percorso presenta barriere architettoniche. Si consiglia di indossare scarpe comode. La partecipazione è consentita dai 10 anni in su

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

Sabato 26 ottobre 2024

Le visite sono gratuite con prenotazione sulla piattaforma eventbrite Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: Visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia

Sabato 26 ottobre – Giro giro Napoli viste guidate gratuite per bambini nei monumenti napoletani

Continua la bella iniziativa del Comune di Napoli che prevede, tutti i sabati fino al 28 dicembre 2024 ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. L’evento si chiama “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” e prevede un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così scoprire luoghi d’arte e cultura della città.

Per il prossimo weekend le visite gratuite sono le seguenti:

sabato 26 ore 10.30 e 12.00

Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana

Museo dello Scudillo* (dai 10 anni – ore 10 e 11.30)

Castel Nuovo

Chiesa di San Severo al Pendino

Sull’articolo dedicato tutti i dettagli e le modalità di partecipazione: visite guidate gratuite. “Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini”

Sabato 26 ottobre – Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con percorso sotterraneo

Fino al 9 novembre il mercoledì e il sabato ci saranno delle visite allo straordinario Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite Si potrà accedere all’affascinante percorso sotterraneo che permette di visitare il Teatro, un reperto importante della città antica distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., attraverso i cunicoli settecenteschi. Una visita “avventurosa”, ad oltre 20 metri di profondità, nelle viscere della terra con i partecipanti che saranno accompagnati dal personale del museo e dovranno indossare caschi, mantelline e torce. Le visite si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre 2024 con 6 turni, l Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite che si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, Prezzo della visita 5 euro.

Le visite sono a cura del Parco Archeologico di Ercolano a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

